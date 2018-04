In der Springprüfung Klasse L erreichte Lara Holst mit Pina Gold den achten Platz. (fr)

Schwanewede. Der Youngster belegte bei der Premiere des „Outdoor“-Opening“-Springturniers in der ersten Abteilung der Springprüfung der Klasse A mit zwei Sternen hinter Hanna Schreyer (RV Zeven) auf Cacau die Positionen zwei und drei.

Die Lokalmatadorin blieb sowohl auf Sejana K als auch auf Pepper ohne Fehler und musste deshalb nur Hanna Schreyer den Vortritt lassen. Auf Sejano K verpasste Marena Dankwardt den Erfolg nur um 0,87 Sekunden. „Unser Turnier war ein voller Erfolg und hat unsere Erwartungen sogar übertroffen. Wir waren überzeugt von unserem Konzept und gespannt auf das Feedback der Teilnehmer. Aber damit, dass wir von allen Seiten so viel positives Feedback bekommen, haben wir nicht gerechnet“, schwärmte Rosenbergs Sportwartin Lara Holst.

Die Idee, den Reitern bereits im April die Möglichkeit zu geben, die ersten Parcours unter Turnierbedingungen zu reiten, sei sehr gut angenommen worden. „Das tolle Wetter hat unseren Turniertag dann sogar noch abgerundet. Man sah gut gelaunte Reiter und motivierte Pferde, die spannende Springen zeigten“, so Holst. Diese fand auch noch die Zeit, sich selbst aktiv zu beteiligen. Dabei legte sie auch auf Rena Rubin in der zweiten Abteilung der Springprüfung der Klasse L eine tolle Leistung an den Tag. Mit einem fehlerlosen Auftritt musste sie sich schließlich nur Sarah Marks (RFV Tammingaburg) auf Satinka knapp geschlagen geben. Am Ende verwies die Sportwartin Elke Meyer (RG Berkelsmoor) in einer Zeit von 50,40 Sekunden um mehr als zwei Sekunden auf Rang drei.

Lara Holst wagte sich auf dem großen Dressurviereck auf der Anlage am Hamfährer Weg in Schwanewede auch noch mit einem weiteren Pferd in dieser Prüfung an den Start. Auf Pina Gold ergatterte sie als Achte eine weitere Schleife. Sie kam auch hier ohne Abwurf aus und absolvierte den Parcours in 61,05 Sekunden. Ebenfalls über den Gewinn einer Schleife freute sich Schwanewedes Kira Eibs in der Springprüfung der Klasse A. Auf Valentina B verzeichnete die Lokalmatadorin keinen Fehler und fand sich in 52,77 Sekunden letztlich auf dem elften Platz wieder. In dieser Prüfung gab Tatjana Roßmann vom Ritzebüttler Reitclub auf Lambrino den Ton an. Rosenbergs Christin Campe auf Parismo T, Sarah Köhler auf Lion Heart SK sowie Christin Specketer auf Cortinio verfehlten hingegen mit jeweils einem Fehler knapp die Platzierungen.

In der Springpferdeprüfung (Klasse L) griff zudem Schwanewedes Carsten Erasmi auf Gina D'Agostina ganz vorne an. Mit einer Stilnote von 7,7 Punkten verpasste Erasmi den Sprung auf das Siegertreppchen als Fünfter nur knapp. Der Wulsbütteler Claes Lendrop lag dabei auf Gracia genau vor Erasmi. Der für den RC Bremerhaven startende Schwede gehörte zu den bekanntesten Reitern. Bereits weit über die Bremer Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat sich zudem Tobias Bremermann vom RC Bremen-Hanse. Dieser eroberte in dieser Prüfung auch auf Lainy-Lou B immerhin Platz zwei hinter Henrike Schucher (RV Sittensen) auf Cassina K. Rosenbergs Marena Dankwardt auf Sejana K, Fynn Renzel auf Quentin Tarantino, Stephan Morisse auf Filou B und Lara Holst auf Catoni sowie Julia Müller-Rulfs (RC Tempo Ritterhude) auf Chumani bekamen hier auf den Rängen zehn bis 20 keine Schleife überreicht.

Julia Müller-Rulfs tröstete sich aber in der A-Springpferdeprüfung auf Mangoon als Achte mit 7,4 Zählern mit einer Schleife und verpasste diese auf Chumani als Neunte zudem nur um Haaresbreite. Das Gleiche galt dabei für Karin Schemmel vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne auf Stradivari auf Position 16. Ein wenig Pech hatte Stephan Morisse in der ersten Abteilung des L-Springens. Auf Ecatalina vermied er einen Fehler, war aber einen Tick zu langsam für eine Platzierung. Als Neunter mangelte es dem Schwaneweder am Ende nur um 58 hundertstel Sekunden, um eine Schleife einzufahren. „Unser Bodenteam, das sich beim Augustturnier schon bewährte, hat tolle Bedingungen geschaffen. Die Organisation lief auch reibungslos. Wir sind glücklich und auch etwas stolz mit dem Verlauf unseres ersten Late-Entry-Turniers. Es ist sicher nicht das letzte Turnier unter diesem Konzept gewesen“, informierte Lara Holst.

Weitere Informationen

„Outdoor-Opening“-Springturnier

Springpferdeprüfung Kl. A: 1. Nils-Cedrik Stephan (RV Sottrum) auf Valerio 8,2; 2. Jana Schwarting (RV Der Montagsclub) auf Silverado J 8,0; 3. Tobias Bremermann (RC Bremen Hanse) auf Suzan B 7,9

Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Henrike Schucher (RV Sittensen) auf Cassina K 8,2; 2. Tobias Bremermann (RC Bremen-Hanse) auf Lainy-Lou B 8,0; 3. Ann-Carolin Grotheer (RV Worpswede) auf Quidditch R 7,9

Springprüfung Kl. A: 1. Tatjana Roßmann (Ritzebüttler RC) auf Lambrino 0/44,03; 2. Sarah Rudolf (Bremer RC) auf

It-Girl 0/45,32; 3. Daniela Meyer (RV Sittensen) auf Kung Fu Panda 0/45,90

Springprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Hanna Schreyer (RV Zeven) auf Cacau 0/46,40; 2. Marena Dankwardt (RC General Rosenberg) auf Sejana K 0/47,27; 3. Marena Dankwardt (RC General Rosenberg) auf Pepper 0/48,17; 2. Abt.: 1. Franziska Wulfsberg (RV Hagen) auf Zaubermaus 0/46,84; 2. Anna-Sophie Kosch (RC Rosenbusch-Oberneuland) auf Dree Boekens Victoria II 0/47,93; 3. Ann-Kathrin Franck (RV Zeven) auf Sassicaia 0/48,98; 3. Abt.: 1. Gaby Oetjen (RV Elmlohe-Marschkamp) auf Air-Life 0/47,39; 2. ­Ricardo Tabaczek (FuRV Timmel) auf Robert 0/48,00; 3. Yvonne Deth­lefsen (RV Scharmbeckstotel) auf Carlotta 0/48,60

Springprüfung Kl. L, 1. Abt.: 1. Ricardo Tabaczek (FuRV Timmel) auf Robert 0/47,46; 2. Jan-Oliver Tödtmann (RV Fredenbeck) auf Lebina 0/48,38; 3. Stefan Ahlers (RFV Pennigbüttel) auf Clintali S 0/48,99; 2. Abt.: 1. Sarah Marks (RUFV Tammingaburg) auf Satinka 0/44,72; 2. Lara Holst (RC General Rosenberg) auf Rena Rubin 0/50,40; 3. Elke Meyer (RG Berkelsmoor) auf Careful 0/52,56; 3. Abt.: 1. Daniela Meyer (RV Sittensen) auf Kung Fu Panda 0/50,37; 2. Svenja von Horsten (RFV Hambergen) auf Newcomers Lady W 0/51,87; 3. Anne Rosemann (FuRV Timmel) auf Casina 0/52,80 KH