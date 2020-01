Vegesacks Stine Köster gewann gegen Geestemünde II ihr Einzel, verlor aber erstmals in dieser Saison das Youngster-Doppel mit Lea Ulrich. (Christian Kosak)

Vegesack. Die SG Aumund-Vegesack II machte in der Badminton-Verbandsliga in der Tabelle mit zwei Heimsiegen einen gewaltigen Sprung nach oben. 5:3 hieß es nach dem unerwartet harten Spiel mit fünf Drei-Satz-Duellen gegen den Abstiegskandidaten SG Geestemünde II, und ein deutlicher 6:2-Erfolg schlug tags darauf gegen den TSV Osterholz-Tenever zu Buche.

„Ich bin sehr zufrieden mit der Ausbeute, zumal sich die Geestemünder gegenüber der Hinserie personell verstärkt haben“, sagte SAV-Mannschaftskapitän André von Lindern, der mit seinem Team jetzt auf Tabellenrang drei (13:9) geklettert ist. Am Sonnabend, 15. Februar, 19.30 Uhr, können die Nordbremer ihre gute Position im Gastspiel beim Schlusslicht BTS Neustadt II festigen.

SG Aumund-Vegesack II - SG Geestemünde II 5:3: Mit verstärktem Kader trat die SG Geestemünde II in der Halle an der Lerchenstraße an. Das bekam das erste Herren-Doppel der Gastgeber deutlich zu spüren: Wohlgemuth/Sommer hatten keine Chance gegen die jetzt in ihrer zweiten Mannschaft festgespielten Geestemünder Frank Westphal und Daniel Schließer. Besser lief es für das SAV-Gespann Lisson/von Lindern. Das kam gegen Kowalewski/Al Akraad gut ins Spiel (21:18), erlaubte sich im zweiten Satz aber Fehler und reagierte schlecht auf die Aufschläge der Gegner (13:21). Die Vegesacker holten den Punkt dann doch noch sicher beim 21:13 im dritten Satz. „Wir haben uns zum Schluss auf den deutlich schwächeren Spieler im gegnerischen Duo, Moussa Al Akraad, fokussiert“, verriet von Lindern.

Seine erste Saisonniederlage verbuchte das junge Vegesacker Damen-Doppel Köster/Ulrich mit dem 23:25, 21:8, 19:21. Unnötigerweise – darüber waren sich die jungen Frauen und der Teamchef einig. Eine Premiere gab es auch bei den Herren. „Wir haben zum ersten Mal alle drei Einzel gewonnen“, berichtete von Lindern erfreut. Auch Stine Kösters Einzel ging zugunsten der Gastgeber aus, während das Vegesacker Mixed Lisson/Ulrich gegen das Geestemünder Duo Westphal/Tietjen in drei Sätzen den Kürzeren zog.

SG Aumund-Vegesack II - TSV Osterholz-Tenever 6:2: Gegen den TSV Osterholz-Tenever gewannen die Gastgeber beide Herren-Doppel. Mit einem souveränen Auftritt schickte das gut harmonierende Gespann Wohlgemuth/Völtz die Stadtbremer Ritzel/Schönfelder vom Feld (21:15, 21:11). Schwertat sich dagegen das erste Vegesacker Doppel: Christan Sommer und André von Lindern hatten im ersten Satz gegen Malinowsi/Böse schon mit 10:5 geführt und verloren dann den Faden (16:21). Spannend und nervenaufreibend war der zweite Durchgang, den die Vegesacker mit 24:22 für sich entscheiden konnten. „Im dritten Satz hat der Gegner bis zum 11:10 geführt, danach haben wir aggressiver agiert und die wichtigen Punkte zum richtigen Zeitpunkt geholt“, berichtete von Lindern nach dem packenden Match (21:16).

Eine Niederlage kassierte erneut das SAV-Damen-Doppel – diesmal in der Besetzung Lea Ulrich und Manuela Saevecke. Stine Köster war nämlich an die erste Mannschaft ausgeborgt. Saevecke trat auch im Mixed an der Seite von Stefan Wohlgemuth an. Eine Kombination, die den Stadtbremern Böse/Feldmann überhaupt nicht lag. Mit ihrer unkonventionellen Spielweise gewannen die Vegesacker in zwei Sätzen.

Mit souveränen Siegen glänzten Lea Ulrich und Paul Völtz in ihren Einzeln. „Paul, der zusätzlich für die erste Mannschaft im Einsatz war, hat sich wieder berappelt und alle Einzel gewonnen“, lobte André von Lindern den jungen Spieler. Seinen Punkt im Herreneinzel erhielt der Vegesacker Teamchef kampflos. Der Gegner trat aus gesundheitlichen Gründen nicht an. Und Christian Sommer unterlag dem starken Stadtbremer Malinowski deutlich mit 10:21, 14:21.

Weitere Informationen

SG Aumund-Vegesack II - SG Geestemünde II 5:3: 1. HD: Wohlgemuth/Sommer - Westphal/Schließer 9:21, 15:21; 2. HD: Lisson/von Lindern - Kowalewski/Al Akraad 21:18, 13:21, 21:13; DD: Ulrich/Köster - Tietjen/Garms 23:25, 21:8, 19:21; 1. HE: von Lindern - Schließer 21:18, 21:13; 2. HE: Sommer - Philipp 21:16, 18:21, 21:15; 3. HE: Völtz - Al Akraad 21:15, 17:21, 21:15; DE: Köster - Garms 21:11, 21:18; Mixed: Lisson/Ulrich - Westphal/Tietjen 21:18, 19:21, 15:21

SG Aumund-Vegesack II - TSV Osterholz-Tenever 6:2: 1. HD: Sommer/von Lindern - Malinowski/Böse 16:21, 24:22, 21:16; 2. HD: Wohlgemuth/Völtz - Ritzel/Schönfelder 21:15, 21:11; DD: Ulrich/Saevecke - Feldmann/Röpke 19:21, 14:21; 1. HE: von Lindern - Ritzel 21:0, 21:0 (Aufgabe durch Gast), 2. HE: Sommer - Malinowski 10:21, 14:21; 3. HE: Völtz - Schönfelder 21:12, 21:18; DE: Ulrich - Röpke 21:14, 21:16; Mixed: Wohlgemuth/Saevecke - Böse/Feldmann 21:16, 21:18 LAN