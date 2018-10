Auch Marßels Tischtennis-Spielerin Jennifer Bienert ist dieses Mal beim Regionalliga-Doppelspieltag in Berlin mit an Bord. (Christian Kosak)

Marßel. In kompletter Besetzung wollen die Tischtennis-Damen des Regionalligisten SG SG Marßel an diesem Wochenende in Berlin beim Tabellenführer TTC Berlin Eastside II und beim Klassenneuling TTC Berlin Neukölln antreten. Also auch mit Jennifer Bienert, die in den ersten beiden Saisonspielen nicht zur Verfügung stand.

Die Tochter von Teamchef Thomas Bienert spielt im unteren Paarkreuz (Position drei) mit Klara Bruns, während Marßels Elina Vakhrusheva und Katarina Belopotocanova das obere Paarkreuz bilden. Zur Mannschaft gehört darüber hinaus das 14-jährige Tischtennis-Talent Sofia Stefanska, das aus Schortens im Landkreis Friesland zur SG Marßel gestoßen ist. Und ihr Vater Zbigniew Stefanski, ehemaliger polnischer Jugend-Nationaltrainer, fährt als Betreuer auch mit in die Hauptstadt.

Der Tabellenfünfte, der die Saison mit einer 4:8-Niederlage beim SC Poppenbüttel und einem 8:1-Erfolg bei TuS Germania Schnelsen eröffnet hat, reist also gut gewappnet nach Berlin. „Wir wollen mindestens zwei Punkte aus beiden Spielen mitnehmen, um im oberen Bereich der Tabelle zu bleiben“, sagt Thomas Bienert. Eine durchaus realistische Einschätzung des Teamchefs, denn wenn Spitzenreiter TTC Berlin Eastside II in Bestbesetzung antritt, muss seine Mannschaft sogar eine Klatsche befürchten. Grund: Der Tisch-Tennis-Rating-Wert (TTR-Wert), der das aktuelle Niveau von Tischtennis-Spielern widerspiegelt, liegt bei den ersten fünf gemeldeten Eastside-Frauen über 2000. Zum Vergleich: Der aktuelle TTR-Wert von Marßels Spitzenspielerin Elina Vakhrusheva lautet 1852.

Allerdings ist es nach den Worten von Thomas Bienert unwahrscheinlich, dass der Tabellenführer in Bestbesetzung antritt. Bislang sei Irina Palina die einzige Top-Spielerin der Berlinerinnen, die regelmäßig zum Einsatz kommt. Würde das auch am Sonntag ab 11 Uhr in der Halle an der Paul-Heyse-Straße 25 der Fall sein, könnten die Gäste mindestens mit einem Remis rechnen. Gute Gewinnchancen rechnet sich Thomas Bienert am Sonnabend ab 13.30 Uhr gegen Aufsteiger TTC Berlin Neukölln in der Halle an der Karlsgartenstraße aus. Die Berlinerinnen haben zwar zum Saisonauftakt Hannover 96 mit 8:5 bezwungen und können eine Mannschaft mit ausgeglichener Spielstärke aufbieten.

Doch im oberen Paarkreuz dürfte die SG Marßel nach Ansicht ihres Trainers besser besetzt sein – und das könnte den Ausschlag für einen Auswärtssieg geben.