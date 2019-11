Blumenthal. Für beide Mannschaften war es das erste Mal in dieser Saison. Sie spielten unentschieden. Am Ende trennten sich der Blumenthaler SV und der JLZ Emsland im SV Meppen in der Fußball-Regionalliga Nord der C-Junioren 2:2 (1:1) und beendeten damit die Serien von zuvor vier (Blumenthal) und drei (Meppen) siegreichen Spielen.

„Es war ein schwieriges, intensives Kampfspiel. Uns hat der letzte Punch gefehlt. Sonst haben wir immer noch Glück gehabt und gewonnen, am Ende ist die Punkteteilung gegen einen starken Gegner gerecht“, urteilte Blumenthals Trainer Peter Moussalli. Er durfte dabei positiv vermerken, dass seine Schützlinge, die insgesamt nicht wirklich ins Spiel fanden, zweimal einen Rückstand egalisierten. Das 0:1 nach einer Viertelstunde entsprang einem schönen Diagonalball von Paul Marx auf den Torschützen Rexhep Neziraj. Paul Marx konnte bei einem Konter nach Fehlpass von Mika Ben Wagner nach knapp einer halben Stunde gerade noch gestoppt werden. Bis dato hatten die Gastgeber lediglich eine verpasste Kopfballchance von Mannschaftskapitän Alican Alkan zu verzeichnen gehabt. Dennoch stand es zur Pause 1:1, weil Paul Suckow fast mit dem Halbzeitpfiff eine schöne Kombination über Yilmaz Berkay und Yunus Sari erfolgreich abschloss.

Nach dem Seitenwechsel kam Jonas Paeslack in die Partie, und für wenige Minuten schienen die Gastgeber Oberwasser zu bekommen. Dann jedoch der erneute Rückschlag: Marsel Zrnich stieg im Laufduell dem Meppener Torschützen Rexhep Neziraj in die Hacken, und es gab Elfmeter. Den nutzte Nico Möhle zum 1:2 (51.). Dzejlan Fejzic hätte nach rund einer Stunde im Duell gegen Blumenthals Torhüter Eric Walter alles klar machen können, doch Eric Walter behielt die Nerven und klärte bärenstark im Eins-gegen-eins.

Der Blumenthaler SV war im zweiten Durchgang zunächst nur bei Standardsituationen gefährlich, dennoch fiel das 2:2 aus dem Spiel heraus. Jonas Paeslack versenkte einen Kopfball nach Flanke des eingewechselten Dennis Brendow (63.). In den Schlussminuten ergab sich noch eine hochkarätige Tormöglichkeit für die Gastgeber zum Siegtreffer. Doch Yilmaz Berkay scheiterte – wie zuvor Dzejlan Fejzic auf der anderen Seite – an Meppens Schlussmann Igor Hotlos.