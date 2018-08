Lemwerders Mannschaftsführerin Stephanie Suhren spielt am Sonnabend, 11. August, mit ihren Teamkolleginnen um den Aufstieg in die 1. Feld-Bundesliga Nord der Frauen. (Schnell)

Lemwerder. Nun ist es amtlich.

Neben dem Gastgeber OTV (22:6 Zähler), der in der zurückliegenden Feld-Saison den zweiten Platz hinter dem Tabellenersten Lemwerder TV (24:4) belegte, komplettiert der SV Düdenbüttel (Rang eins in der 2. Bundesliga Ost mit 26:6 Punkten) das Teilnehmerfeld.

In der zurückliegenden Spielzeit hatten die Lemwerderanerinnen um die Mannschaftsführerin Stephanie Suhren vor heimischer Kulisse gegen den Ohligser TV mit 1:3 das Nachsehen. Und auch im Rückspiel (Sportzentrum Kirchrode) musste sich das LTV-Team, das die Aufstiegsspiele auch gerne in Lemwerder ausgerichtet hätte, mit 1:3 Sätzen beugen. Hier besteht aus Sicht des Lemwerder TV im Vergleich mit dem Ohligser TV sicherlich noch etwas Nachholbedarf, zumal sich die Mannschaft um das Trainertrio Sandra Weigt, Arthur Dick und Patrick Bartelt gegen die andere Zweit-Bundesliga-Konkurrenz schadlos hielt.

Es werden auf dem ESV-Sportplatz drei Gewinnsätze bis elf Punkte gespielt (maximal 15:14). Da insgesamt zwei Teams aus diesem Aufstiegs-Event den Sprung ins Oberhaus schaffen, muss der Lemwerder TV in den beiden Begegnungen gegen den Ohligser TV und dem SV Düdenbüttel unbedingt einen Sieg landen. Im Auftaktspiel trifft das LTV-Team auf den Gastgeber und in der zweiten Begegnung müssen sie gegen den SV Düdenbüttel bestehen, um in der kommenden Feld-Saison letztlich in der 1. Bundesliga mit von der Partie zu sein.