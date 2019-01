Der Blumenthaler SV (vorne Vinzenz van Koll), verlor gegen den Rotenburger SV. (Kosak)

Blumenthal. Am Sonnabend zog die Burgwall-Elf gegen den niedersächsischen Landesligisten Rotenburger SV den Kürzeren (0:2). Einen Tag später mussten die Mannen um Spielertrainer Denis Spitzer dann eine 1:2-Auswärtsniederlage im Freundschaftsspiel gegen den Bremer Landesligisten SV Hemelingen hinnehmen.

Blumenthaler SV – Rotenburger SV 0:2 (0:1): In dieser Partie erzielte der Gäste-Akteur Stefan Denker auf dem Burgwall-Kunstrasenplatz nach einem Solo in der 36. Minute den 1:0-Führungstreffer – „nach einem unnötigen Fehler im defensiven Mittelfeld“ (Spitzer). In dem zweiten Abschnitt war es schließlich der RSV-Spieler Sebastian Czimmeck, der eine Minute vor dem Abpfiff den Treffer zum 2:0-Endstand markierte.

„Wir hatten gegen die Rotenburger – wie in vielen Spielen in der Vorrunde – wieder viel Ballbesitz und viele gefällige Aktionen. Aber wir haben einfach nichts Gescheites vor dem gegnerischen Tor hinbekommen“, berichtete der BSV-Coach Denis Spitzer.

SV Hemelingen – Blumenthaler SV 2:1 (0:0): Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die ersatzgeschwächten Blumenthaler Akteure – es standen gleich vier A-Juniorenspieler im Kader und auch Denis Spitzer spielte mit – in der 76. Minute in Führung. Mola Lamine Khan konnte sich als Torschütze feiern lassen.

Doch die Hemelinger zeigten sich auf dem Kunstrasenplatz von dem 0:1-Rückstand keineswegs geschockt und trafen auf der anderen Seite gleich zweimal in die BSV-Maschen. Den Anfang machte David Grüner in Minute 83 mit einem verwandelten Elfmeter. Kurz danach war auch noch sein Teamkollege Abdoulie Sanneh erfolgreich (87.) – nach einer guten Kombination des Gastgebers.

„15 Minuten vor dem Abpfiff hat man bei uns schon gemerkt, dass wir konditionell auf dem Zahnfleisch gelaufen sind“, sagte Denis Spitzer. Spitzers Fazit nach den beiden Testspielen lässt dann auch noch viel Luft nach oben: „Der Rotenburg-Test war ordentlich. Aber es hat mich halt richtig geärgert, dass wir da wieder verloren haben – wie in der Bremen-Liga-Hinrunde. Ich hatte schon gehofft, dass es vorne besser klappt. Gegen Hemelingen haben wir es den Umständen entsprechend ordentlich gestaltet. Da war ich schon zufrieden. Schade war, dass wir in den letzten zehn Minuten das Spiel aber noch hergegeben haben. Die A-Juniorenspieler waren am Ende total platt, weil sie einen Tag zuvor ja auch gegen die ersten Herren von TV Eiche Horn gespielt haben. Da hat bei uns zum Schluss komplett die Konzentration gefehlt und auch die Fitness“, äußerte sich Spitzer.

Am Donnerstag ist der Blumenthaler SV nun erneut wieder im Einsatz. So messen sich die Nordbremer Spieler daheim auf dem Kunstrasenplatz mit dem Landesligisten TuSG Ritterhude (Anpfiff 19.30 Uhr).