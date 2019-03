Trainer Inge Mahler holte mit der männlicher Jugend und den Schülerinnen bei den "Norddeutschen" Prellball-Gold. (Sabine Lange)

Bremen-Nord. Die Nachwuchsprellballer des MTV Eiche Schönebeck kehrten mit zwei Titeln von den norddeutschen Meisterschaften zurück. Sowohl die männliche Jugend, als auch die Schülerinnen dürfen bei den nationalen Titelkämpfen am Wochenende 6./7. April in Hückeswagen (Nordrhein/Westfalen) antreten und sich mit den besten Teams der drei Regionalverbände messen.

Das war die gute Nachricht, die MTV-Trainerin Inge Mahler nach den Turnieren in Dissen am Teutoburger Wald bekannt gab. Bedauerlich war, dass sich, obwohl es in den spärlich besetzten Konkurrenzen jeweils drei Qualifikationsplätze gab, keine weitere Mannschaft aus dem Turnkreis Bremen-Nord für die DM empfehlen konnte.

Dass die Teams aus dem Nordverband bei dem nationalen Kräftemessen vorne mitmischen werden, dessen ist sich der Beauftragte für das Wettkampfwesen/Prellball im Deutschen Turnerbund, Stephan Reichelt, sicher. „Aber der Süden hat leistungsmäßig aufgeholt“, weiß der Fachmann. Beim Turnier in Dissen hatte er die Gelegenheit, die Prellballnachwuchstalente hautnah in Aktion zu erleben. „Wir haben schöne Spiele gesehen. Und die Aktiven sind fair miteinander umgegangen“, sagte er. Insgesamt sei das sportliche Niveau, besonders bei den Älteren, hoch. „Die Jüngeren müssen aber noch fleißig üben“, berichtete der Funktionär aus Burgdorf.

Das trifft auch auf die beiden Nordbremer Teams, die in der Schülerklasse an den Start gegangen waren, zu. SAV-Trainer Rolf Honisch hatte seinen Jungs mit auf den Weg gegeben, gegen welche Mannschaften sie unbedingt gewinnen müssen, um sich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Gegen die körperlich überlegenen Spieler aus Wohnste und Sottrum hatten die Vegesacker keine Chance. Doch gegen die restlichen vier Konkurrenten waren Siege möglich. Knackpunkt war schließlich das Spiel gegen den späteren Dritten Charlottenburger TSV. „Das fing mit einer Zwei-Bälle-Führung gut für uns an. Doch danach unterliefen uns 14 Fehlangaben. Das kann man nicht kompensieren“, bedauerte der Coach nach der 26:35-Niederlage, die die „DM-Quali“ verhinderte.

„Dabei sein ist alles“ stand für die Schönebecker Schüler bei ihrem Meisterschaftsdebüt auf dem Programm. Die jüngste Crew der Staffel präsentierte sich ehrgeizig und freute sich, zumindest zwei Erfolge – und damit 4:4 Punkte – verbucht zu haben.

Ganz anders sah es bei den Schülerinnen des MTV Eiche Schönebeck aus: Der deutsche Meister von 2018 ließ nicht eine Sekunde Zweifel an seiner Vormachtstellung aufkommen und sicherte sich den Titel souverän. Dabei wurden die beiden Mittelfrauen Marielle und Michelle Husen durch die Außenspielerinnen Merle Jonkhans, Laura Krzensk und Vanessa Skorie hervorragend in Szene gesetzt. „Ich bin total stolz auf diese trainingsfleißige Mannschaft. Die Jüngeren im Team sind mit den erfahrenen Husen-Zwilligen toll zusammengewachsen“, äußerte sich Eiche-Trainerin Inge Mahler.

Begeistert war sie auch vom Auftritt ihrer männlichen Jugend, die am Ende überraschend auf dem obersten Treppchen des Siegerpodestes stand. Bei einigen Aktiven lasse allerdings die Trainingsmoral zu wünschen übrig, bemängelte sie. Doch schon im Punktspielbetrieb der Niedersachsenliga hätten die „jungen Wilden“ gezeigt, was in ihnen steckt. „Ich habe bis kurz vor dem Turnier überlegt, wie ich aufstellen werde“, verriet Mahler. Sie entschied sich mit der Kombination Nico Miesner (Mitte), Janik Mahler (Schlag) sowie Saymon Behrami und Bijan Abbasi (Außen) goldrichtig. Während der Meisterschaften sei im Team der Funke übergesprungen, alle hätten sich gegenseitig gepusht. Inge Mahler war überglücklich: „Noch nie habe ich die Jungs so gut spielen sehen!“

Richtig spannend wurde es zum Schluss: Die Schönebecker hatten bereits drei Begegnungen gewonnen, als sie gegen den TV Sottrum antreten mussten. Bis zur Halbzeit führte der MTV mit 19:13. Danach verlor das Quartett seine Linie, haderte mit dem Schiedsrichter, die Emotionen kochten hoch. Das nutze der Gegner aus und glich drei Minuten vor dem Abpfiff aus. Am Ende erkämpfte sich die Mahler-Crew mit Ach und Krach noch einen 32:31-Erfolg.

Enttäuschend endete das Turnier für die weibliche Jugend des MTV. Von Personalsorgen geplagt und mit zwei gesundheitlich angeschlagenen Spielerinnen angetreten, sprang nicht ein Erfolgserlebnis heraus. So passiert es zum ersten Mal in diesem Jahrtausend, dass der MTV Eiche Schönebeck in dieser Klasse keine Mannschaft zu den „Deutschen“ schicken kann.

Weitere Informationen

Schüler

Ergebnisse: SG Aumund-Vegesack – MTV Eiche Schönebeck 37:26, – MTV Wohnste 25:40, – TV Sottrum 26:39, Concordia Hülsede 42:29, – TuS Aschen-Strang 33:31, – Carlottenburger TSV 26:36. MTV Eiche Schönebeck – SAV 26:37, – MTV Wohnste 22:40, – TV Sottrum 16:35, Concordia Hülsede 34:23, – TuS Aschen-Strang 37:24, – Carlottenburger TSV 20:41

Abschlusstabelle: 1. MTV Wohnste 235:145 Bälle/12:0 Punkte; 2. TV Sottrum 226:147/10:2; 3. Charlottenburger TSV 200:161/8:4; 4. SG Aumund-Vegesack 189:200/6:6; 5. MTV Eiche Schönebeck 155:200/4:4; 6. TuS Aschen-Strang 158:223/2:10; 7. Concordia Hülsede 159:246/0:12

SG Aumund-Vegesack: Jannick Stelljes, Mika Seedorf, Laurenz Pol, Finn Robakowski, Kjell Werner, Messod Mohammad

MTV Eiche Schönebeck: Anes Mahoud, Yariz Sahin, Murat Firat, Mouhammed Sech Oglou, Mati Frederik Marschneider

Schülerinnen

Ergebnisse: MTV Eiche Schönebeck – TV Sottrum 43:27, – MTV Wohnste 44:17, – MTV Markoldendorf 51:17, – TSV Marienfelde 47:18

Abschlusstabelle: 1. MTV Eiche Schönebeck 185:79/8:0; 2. TV Sottrum 122:129/6:2; 3. MTV Markoldendorf 122:132/4:4; 4. MTV Wohnste 114:115/2:6; 5. TSV Mariefelde (87:175/0:8)

MTV Eiche Schönebeck: Marielle Husen, Michelle Husen, Laura Krensk, Merle Jonkhaus, Vanessa Skorie

männliche Jugend

Ergebnisse: MTV Eiche Schönebeck – MTV Wohnste 39:36, – MTV Markoldendorf 36:25, – VfL Lichtenrade 46:26, – TV Sottrum 32:31

Abschlusstabelle: 1. MTV Eiche Schönebeck 153:118/8:0; 2. MTV Markoldendorf 138:125/6:2; 3. TV Sottrum 132:128/4:4; 4. MTV Wohnste 149:137/2:6; 5. VfL Lichtenrade (109:173/0:8)

MTV Eiche Schönebeck: Saymon Behrami, Nico Miesner, Janik Mahler, Florian Feegel, Bijan Abbasi, Doguhan Yilmaz

weibliche Jugend

Ergebnisse: MTV Eiche Schönebeck – SG Arbergen-Mahndorf 30:15 (kampflos), – MTV Wohnste 35:36, – TV Sottrum 30:34, – TuS Aschen-Strang 33:34

Abschlusstabelle: 1. TV Sottrum 146:102/8:0; 2. MTV Wohnste 133:11/6:2; 3. TuS Aschen Strang 114:129/4:4; 4. MTV Eiche Schönebeck 128:119/2:6; 5. SG Arbergen-Mahndorf (nicht angetreten)

MTV Eiche Schönebeck: Nadine Besing, Amelie Jonkhans, Sylvana Behrami, Leonie Wolf LAN