Bremen-Nord. Die Fußball-C-Junioren des JFV Bremen haben mit einem 1:1 bei den Unentschieden-Königen des JFV Weyhe-Stuhr ihre Spitzenposition in der Bremer Verbandsliga zwar eingebüßt, enttäuschten aber dennoch nicht. Dadurch befindet sich nun plötzlich in der Sommerrunde auch der Nachbar Blumenthaler SV mitten im Titelkampf. Die Blumenthaler besiegten den TuS Schwachhausen mit 4:3, und sind nun punktgleich mit dem JFV sowie mit dem neuen Klassenprimus SC Borgfeld.

Blumenthaler SV – TuS Schwachhausen 4:3 (2:1): „Wir behielten nach intensiven 70 Minuten die Oberhand und gehen mit einem super Gefühl in die Osterferien“, meinte Blumenthals Coach Markus Wegner. Weil die Gastgeber das Match unbedingt gewinnen wollten, setzten sie voll auf Offensive. Es dauerte jedoch bis zur 20. Minute, ehe ein Schwachhauser einen hart hereingebrachten Freistoß von Enes Corogli zur BSV-Führung ins eigene Netz verlängerte. „Der Schiedsrichter entschied erst auf Abseits und nach kurzer Bedenkzeit dann aber doch auf Tor“, berichtete Wegner. Nach einem starken Konter glichen die Gäste aus dem daraus resultierenden Eckball aber zum 1:1 aus. Der prima aufgelegte Jonas Paeslack besorgte dem Heimteam mit einem Lupfer aber einen erneuten Vorsprung. Den BSV-Treffern drei und vier gingen sehenswerte Direktkombinationen aus der eigenen Hälfte voraus, die bis fast bis zur gegnerischen Torauslinie durchgespielt wurden. Die scharfen Hereingaben der Außenverteidiger Florian Brahtz und Jasper Look verwerteten Jonas Paeslack sowie Enes Corogli mit jeweils satten Schüssen.

Ebenbürtiger Gegner

„Aber Schwachhausen war zu jeder Zeit ebenbürtig und kam immer wieder zum Anschlusstreffer. Am Ende gewannen wir das Spiel jedoch nicht ganz unverdient, da wir die besseren Chancen hatten und Schwachhausen in der Defensive einige Probleme mehr hatte als wir“, bilanzierte Markus Wegner. Er freue sich sehr über die Leistung der Mannschaft und vor allen Dingen wieder einmal über die Unterstützung von Jonas Paeslack, Berkay Yilmaz und Jasper Look. „Die haben sich voll reingeworfen“, so Wegner.

JFV Weyhe-Stuhr – JFV Bremen 1:1 (1:1): „Trotz wiederholter Umstellungen aufgrund des Fehlens von Elias Schmitz, Johannes Engel und Dayan Hernandez-Pukall haben es die Jungs sehr ordentlich gemacht“, teilte der Trainer der Gäste, Thorsten Minke, mit. Bereits nach vier Minuten köpfte Alan Abdo die Kugel nach einem Eckball von Bora Bilgin zur frühen Führung ins Tor. „Die Gastgeber hatten danach zwar mehr Ballbesitz. Aber wir haben das Spielgeschehen gut von unserem Tor entfernt gehalten“, ließ Minke wissen. Nach 27 Minuten hatte der Gast dann Pech, als Bora Bilgin wiederum eine Ecke in den Strafraum schlug und Alan Abdo aus dem Gewühl heraus nur den Pfosten traf. In der 32. Minute fand der alte Klassenprimus aber keinen Zugriff im Mittelfeld. Gleich drei Spieler konnten den Pass auf den Torschützen zum Einstand, Pascal Bugiel, nicht verhindern.

„In der zweiten Hälfte kämpften beide Mannschaften um jeden Meter auf dem großen Hauptplatz in Brinkum und schenkten sich nichts. Allerdings waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware“ (Minke). Seine Abwehr um Dominik Minke, Shefik Osmani und Lovejot Singh habe einen guten Job gemacht. Nordbremens Keeper Dayar Alshwish habe nur Routinearbeit leisten müssen.

Die größte Möglichkeit zum Sieg für den Ersten vergab Shefik Osmani. Dieser erwischte die Kugel nach einem Eckball von Bora Bilgin nur mit der Fußspitze und verfehlte so das Ziel knapp (67.). „Somit war es am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden, mit dem wir gut leben können“, versicherte Minke.