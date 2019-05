Der Lemwerder TV um Mannschaftsführerin Stephanie Suhren (rechts) konnte gegen Leverkusen den zweiten Erfolg bejubeln. (Olaf Schnell)

Lemwerder. Über den zweiten Saisonsieg konnte der Lemwerder TV in der 1. Faustball-Bundesliga Nord der Frauen (Feldserie) jubeln. Und dieses Erfolgserlebnis aus LTV-Sicht war im Abstiegskampf so wichtig, denn im Tabellenkeller sind gleich vier Mannschaften stark gefährdet. Der Viertletzte Bayer 04 Leverkusen und der Siebte TK Hannover haben jeweils 6:10 Punkte, der Vorletzte Ohligser TV und Schlusslicht Lemwerder jeweils 4:12 Zähler. Da zwei Teams nach Saisonende die Spielklasse verlassen müssen, kann man sich noch auf vier spannende Spieltag freuen.

Bayer 04 Leverkusen – Lemwerder TV 2:3 (12:14, 12:14, 11:9, 11:7, 8:11): Überraschend stand auf der Sportanlage Eichenallee in Kellinghusen auf Seiten der Lemwerderanerinnen Janika Seemann im Kader. Da Darja und Marie Seemann aus privaten Gründen fehlten, konnte so das LTV-Team auf sechs Spielerinnen zurückgreifen – und das sollte sich letztlich auszahlen. In der Formation Andrea Besser (Angabe), Anika Langpaap (Rückschlag), Stephanie Suhren (Mitte), Saskia Gelhaus und Kira Hoffmann begann das Schlusslicht und konnte sich gleich über die wichtige 2:0-Satzführung freuen. „Wir hatten eigentlich alles im Griff und standen auch in der Abwehr recht sicher. Aber dann schlichen sich Eigenfehler ein“, berichtete die LTV-Spielerin Saskia Gelhaus. Die Folge war, dass Lemwerder den dritten Durchgang mit 9:11 verlor.

An ein Happy End geglaubt

Hiernach wurde Janika Seemann für Kira Hoffmann eingewechselt, dennoch musste der Lemwerder TV den 2:2-Satzausgleich hinnehmen (7:11). Aber im entscheidenden fünften Durchgang fand das LTV-Team dann in die Siegesspur, weil alle Spielerinnen auch an ein Happy End glaubten. Hier lag Lemwerder fast ständig in Front – bei einer 6:4-Führung wurden die Seiten gewechselt. Plötzlich stand es aber 7:7. Doch die Spielerinnen um Trainer Arthur Dick behielten die Nerven und konnten sich die nächsten drei Punkte zum 10:7 sichern. „Zu diesem Zeitpunkt war uns allen klar, dass wir das Spiel gewinnen“, so Gelhaus – und das klappte auch.

„Es hat wirklich viel geregnet, es war kalt und der Platz war auch nicht besonders gut. Trotzdem war bei uns der Siegeswille vorhanden. Wir haben in diesem Spiel eine starke Teamleitung gezeigt. Andrea Besser hat sehr gute Angaben gemacht und uns im Spiel gehalten“, meinte Saskia Gelhaus.

VfL Kellinghusen – Lemwerder TV 3:1 (11:5, 6:11, 15:14, 11:6): „In dem ersten Satz waren wir noch nicht richtig wach. Aber trotzdem haben wir die Köpfe nicht hängen lassen“, sagte Saskia Gelhaus. So konnten die Lemwerderanerinnen auch den zweiten Satz für sich entscheiden (11:6). Kellinghusen, in der ersten Partie auch gegen Leverkusen siegreich, brachte in dieser Begegnung mit langen Angaben durch die Mitte den LTV oft in Verlegenheit. In Durchgang drei hatte das Dick-Team aber durchaus ein weiteres Erfolgserlebnis vor Augen, doch beim letzten Angriff von Kellinghusen ging der Ball ganz haarscharf an Janika Seemann und Saskia Gelhaus vorbei. In Satz vier konnte der LTV bei den langen Spielzügen dann einfach nicht den Punkt mehr machen, weil man auch nicht druckvoll agierte. Zudem bekamen sie wiederholt die VfL-Angreiferin Jaqueline Böhmker nicht in den Griff.

„Aber auch gegen den Gastgeber hätten wir durchaus gewinnen können. Die Erkenntnis bleibt, dass bis auf Schneverdingen in dieser Liga kein Team eine Übermacht ist. Und auf Böhmker können wir uns im Rückspiel entsprechend vorbereiten“, äußerte sich die LTV-Abwehrspielerin Saskia Gelhaus, die auch von der Leistung der Mannschaftsführerin Stephanie Suhren auf der Mitte-Position sehr angetan war.

Lemwerder TV: Suhren; Gelhaus, Langpaap, Hoffmann, Besser, Janika Seemann.