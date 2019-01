Beim zweiten Turnier in der 2. Bundesliga erreichte die A-Formation des Teams Ars Nova in Walsrode den achten Platz. (Madlen Kasten)

Bremen-Nord. „Wir konnten hier aber leider nicht die gute Trainingsleistung vollständig aufrufen“, äußerte sich die Trainerin Imke Teuchert.

„Dennoch agierte die Mannschaft geschlossener auf der Tanzfläche als zwei Wochen zuvor in Ludwigsburg und rief eine viel stimmigere Leistung ab“, lobte Teuchert. Im zweiten Durchgang fand das Team dann zusammen und zeigte sich von seiner bisher besten Seite. Dies reichte jedoch nur noch für den achten Platz – mit der Wertung 2-3-3-3-2. Übrigens feierte Marie de Neef bei diesem Formations-Turnier nach einer langen Pause ihr Comeback. „Bei der Stellprobe war ich sehr beeindruckt von der Fläche. Die Beleuchtungen und Effekte förderten die Stimmung in der Halle, wodurch es von einer reinen Tanzveranstaltung zu einer echten Show wurde. Auch wenn die Platzierung nicht super war, hat es uns als Team zusammengebracht. Wir wissen nun, woran wir arbeiten müssen und worauf wir aufbauen können.“

Trotz dieser Enttäuschung geht Ars Nova jetzt motiviert in die nächsten Trainingseinheiten, um sich am Sonnabend, 9. Februar, in Weinheim wieder besser auf dem Parkett zu präsentieren. „Es war unbeschreiblich, dass in Walsrode so viele Fans dabei waren, um uns zu unterstützen“, meinte die TSG-Pressewartin Madlen Kasten.

Wer auch in den Genuss einer solchen Veranstaltung kommen möchte, kann sich schon einmal den Sonnabend, 9. März, im Kalender notieren. „In Syke treffen sich dann alle Mannschaften der 2. Bundesliga und tanzen das letzte Turnier dieser Saison aus“, berichtete der TTK-Pressewart Niklas Curtius.