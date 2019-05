Der DJK-Spieler Altin Alirifa ist hier einen Tick schneller. (Maximilian von Lachner)

Blumenthal. Schützenhilfe für den SV Grohn konnte die DJK Germania Blumenthal nicht leisten. Dazu war die Vorstellung gegen den TV Bremen Walle 1875 im Burgwallstadion schlicht zu schwach. 1:2 verloren die Nordbremer. Und das völlig zu Recht. Da die Grohner sich zur gleichen Zeit mit einem 3:1-Erfolg gegen den TV Lemwerder selber am Schopf aus dem Abstiegssumpf zogen, müssen nun die Waller den TSV Lesum-Burgdamm in die klassentiefere Fußball-Bezirksliga begleiten.

Am letzten Landesliga-Spieltag sollten die Schützlinge von DJK-Trainer Aydin Pekyalcin ihren Fans noch einmal Appetit auf die neue Saison machen. Und sich ein wenig für die dürftige Rückrunde rehabilitieren. Doch daraus wurde nichts, weil die Westbremer alle Kräfte mobilisierten, um sich mit einem Auswärtserfolg doch noch vor dem Abstieg zu retten. Der Auswärtssieg gelang zwar, aber dennoch flossen beim scheidenden Waller Trainer Ulfert Bitomski nach dem Schlusspfiff die Tränen, als er das Ergebnis vom Oeversberg in Grohn vernahm.

In der nächsten Saison steht Bitomsky nicht mehr an der Seitenlinie der Waller. Dann übernimmt der Nordbremer Marc Coldewey als Cheftrainer das Ruder des TV Bremen-Walle. Am Sonntag konnte er schon mal mit dem Auftritt der Mannschaft zufrieden sein.

In einem Spiel auf allerdings schwachem Niveau präsentierte sich der Vorletzte als das laufstärkere Team, das zudem mehr Struktur und durchdachtere Kombinationen auf den Rasen brachte. Allerdings waren die Gäste in der ersten Halbzeit vor dem Strafraum der Blumenthaler mit ihrem Latein zu Ende.

Und sie hätten sich über einen Rückstand zur Halbzeit nicht beschweren dürfen, denn in der 27. Minute rasierte ein Kopfball von Turgay Kaptan die Oberkante der Waller Torlatte. Und kurz vor dem Pausenpfiff konnten Kemal Kulac und Özer Alkur den Ball aus einem Gewühl heraus nicht über die Torlinie bugsieren. Besser machte es der Waller Niklas Sudmann zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff. Sein Kopfball-Torpedo, nach einer Ecke, bedeutete die Gäste-Führung. Und in der Folgezeit überstanden die Germanen Waller Attacken nur mit Mühe. Dann aber überschlugen sich die Ereignisse in dem insgesamt müden Match. Zunächst drückte Özer Alkur den Ball nach Vorarbeit von Enis Albayrak zum 1:1 ins TV-Netz (65.), doch postwendend brachte Aziz Karlidag die Gäste wieder in Führung (67.). Ihr Auswärtserfolg entpuppte sich allerdings als Pyrrhussieg.

Dagegen feierten die Verlierer, die nach dem TSV Lesum-Burgdamm die zweitschlechteste Rückserie aller Landesliga-Mannschaften absolvierten, den vorher gesicherten Klassenerhalt und verabschiedeten ihren langjährigen DJK-Mitstreiter auf dem Rasen, Ergün Talip, der die letzten sechs Minuten noch mitkicken durfte. Derweil kündigte Trainer Aydin Pekyalcin personelle Verstärkungen für die neue Saison an.