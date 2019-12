Erlebte einen schwarzen Nachmittag und musste am Ende das Leder fast ein Dutzend Mal aus dem Netz fischen: Hansa-Torwart Yannick Sachau. (Tobias Dohr)

Schwanewede. Ein ansonsten so erfolgreiches Jahr 2019 ist für die Fußballer des FC Hansa Schwanewede auf die wohl bitterste Art und Weise zu Ende gegangen: Beim TSV Etelsen, dem unangefochtenen Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 3, kassierten die heillos überforderten Hanseaten eine üble 0:11 (0:7)-Packung. Dementsprechend geschockt präsentierte sich FCH-Coach Andreas Dierks noch weit nach Schlusspfiff.

„Das tut sehr weh und ich kann es immer noch nicht richtig fassen. Eine solche Niederlage habe ich in meiner ganzen Laufbahn nicht erlebt“, resümierte Dierks im Anschluss an das Debakel. Dabei hatten die Gäste sogar die erste Chance der Partie – und hätten durchaus früh in Führung gehen können. Über Emil-Finn Tepper kam der Ball noch in der ersten Minute zu Dominic Ponty, dessen Abschluss aus 16 Metern ging aber knapp am Tor des TSV Etelsen vorbei. Nur 120 Sekunden später lag der Ball dann schon auf der anderen Seite im Netz, Alex-Christian Ruf konnte nach einer Ecke am kurzen Pfosten unbedrängt einnetzen.

Da die Schwaneweder Defensive nur wenig später erneut bei einem Eckstoß schlief, erhöhte der ehemalige Lilienthaler Kevin Bähr für den Titelaspiranten (7.). In der Folge nahm das Unheil seinen Lauf: Die Hausherren spielten sich förmlich in einen Rausch und hebelten die Dierks-Truppe mit präzisen Diagonalbällen und Pässen in den Rücken der Abwehr immer wieder gekonnt aus. Noch vor dem Pausenpfiff war das ungleiche Duell so durch fünf weitere Treffer der Gastgeber komplett entschieden – für den Außenseiter ging es im zweiten Durchgang nur noch um Schadensbegrenzung.

Stellmann im Pech

Immerhin das gelang eine gewisse Zeit relativ gut. Mit verbesserter Einstellung wurde bis in die Schlussphase nur ein Tor von Luca-Simon Homann zugelassen (62.). Nick Stellmann hätte mit einem sehenswerten Volleyschuss sogar beinahe für den Ehrentreffer gesorgt, Etelsens Schlussmann Benjamin Skupin fischte die Kugel aber glänzend aus dem Winkel (70.). In den letzten zehn Minuten schaltete der TSV dann aber wieder einen Gang hoch, drei Gegentreffer binnen acht Minuten besiegelten die zweistellige Blamage.

„Auch wenn wir uns in der zweiten Hälfte besser präsentiert haben, wurden wir komplett verprügelt. Es bringt jetzt aber nichts, nur auf die Spieler einzuschlagen“, erklärte Dierks. Thema dürfte der unrühmliche Jahresabschluss in der kommenden Woche aber definitiv noch einmal werden.