In Hude nichts zu holen: Stefan Pankow verlor mit der TuSG Ritterhude überaus deutlich. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Die Messlatte hing extrem hoch. Insofern überraschten die Niederlagen der Tischtennis-Herren der TuSG Ritterhude keineswegs, gastierten sie doch beim TV Hude I und II, dem Spitzenreiterduo der Verbandsliga Nord. Dass die Niederlagen so klar ausfielen, war indes nicht so geplant gewesen. Vor allem gegen Hude II hatten sich die Ritterhuder zumindest etwas mehr als das betrübliche 1:9 ausgerechnet. Weil die anschließende Partie gegen die Huder Erstvertretung sogar 0:9 ausging, durften sich die Gäste nach einer Gesamtspielzeit von nur 4:35 Stunden wieder auf den Heimweg machen. Normalerweise ist dies die Dauer für ein Spiel.

TV Hude II - TuSG Ritterhude 9:1: Die Ritterhuder hatten sich aber bewusst für diese ambitionierte Reise entschieden. Vornehmlich aus logistischen Gründen. „So haben wir nur einen Tag geblockt“, begründete Kapitän Frank Mühlmann die Ansetzung, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint, weil zwei Spiele hintereinander auszutragen schlichtweg anstrengender sind, aber gar nicht so ungewöhnlich ist. Denn bereits beim nächsten Mal steht für die Ritterhuder der nächste Doppelspieltag an einem Tag an, wenn sie zur Spvg. Oldendorf und zur TSG Dissen fahren, beides Städte im Osnabrücker Land.

Wichtig war der TuSG aber, dass sie zuerst auf die Zweitvertretung traf, weil sie sich dort mehr Chancen ausrechnete – wenngleich die Hoffnung auf etwas Zählbares realistisch eingeschätzt wurde. Angesichts des klaren Endergebnisses kam Mannschaftsführer Frank Mühlmann schließlich nicht umhin, den Auftritt als „Trauerspiel“ zu umschreiben. „Die Höhe der Niederlage ist besorgniserregend“, redete er nicht lange um den heißen Brei herum. Zwar hatten die Gäste schmerzlich auf Laurin Struß, der mit dem Kader des DTTB bei einem internationalen Lehrgang in Schweden weilte, verzichten müssen. Trotzdem hätten durchaus der ein oder andere Zähler mehr herausspringen dürfen. Das fing schon in den Doppeln an. „In allen drei Begegnungen war etwas drin“, blickte Mühlmann auf sehr umkämpfte Sätze zurück. Als Beispiel führte er seine Partie an der Seite von Sebastian Heimbrock an, die in drei Sätzen jeweils mit 9:11 verloren ging. „Warum wir das Spiel abgegeben haben, wussten wir ehrlich gesagt nicht“, so Mühlmann. Viel vorzuwerfen hatte sich das Ritterhuder Duo jedenfalls nicht.

Tatsächlich hielt sich die Gegenwehr in den übrigen Begegnungen aber in Grenzen. Vier der sechs anschließenden Niederlagen handelten sich die Ritterhuder in nur teils umkämpften drei Sätzen ein. Für den Lichtblick sorgte einzig Rene Reißig, der aus der eigenen Reserve hochgezogen wurde und seine Partie in vier Durchgängen gewann.

TV Hude - TuSG Ritterhude 0:9: Lediglich etwas mehr als eineinhalb Stunden hatten die Ritterhuder Zeit, ehe die anschließende Partie begann. Auch hier musste die Mannschaft einen Spieler aus der Zweitvertretung hochziehen. Marc Rosebrock feierte dabei sogar sein Debüt in der ersten Mannschaft und machte seine Sache nicht einmal schlecht. Gemeinsam mit Maxime Menger zwang er das Huder Doppel Lingenau/Oestmann in den fünften Satz, den das Ritterhuder Duo schließlich mit 8:11 verlor. In den entscheidenden Durchgang schaffte es danach nur noch Sebastian Heimbrock.

Der Ritterhuder hatte sich bravourös in die Partie zurückgekämpft, nach einem 0:2-Satzrückstand die Durchgänge drei und vier mit 12:10 und 11:9 für sich entschieden, aber den entscheidenden Durchgang verloren. Partiell leisteten auch André Binder, Stefan Pankow und Rene Reißig erbitterten Widerstand. Vor allem der vierte Durchgang von Binder hatte extreme Überlänge, ging er erst beim Stand von 14:16 an den Huder Florian Henke. Für Maxime Meger und Marc Rosebrock war in ihren Einzeln derweil nichts zu holen. „Gegen Hude I war für uns noch nie was drin“, hatte sich Kapitän Frank Mühlmann bereits im Vorfeld wenig ausgerechnet. Mit einem 0:9 hatte auch er allerdings nicht gerechnet.

Zur Sache

Wartet ein echtes Endspiel?

Jetzt ist die TuSG Ritterhude erst einmal für knapp vier Wochen spielfrei. „Und das ist auch gut so“, meint Frank Mühlmann. Er verbindet mit der Pause die Hoffnung, dass die TuSG-Spieler ihre Köpfe freibekommen und dann gestärkt in die drei finalen Partien gehen. „Wir befinden uns im freien Fall. Zu viele Spieler bei uns sind einfach verunsichert. Vielleicht tut uns die Pause daher auch mal ganz gut“, sagt der Ritterhuder Mannschaftsführer, dessen Team in der Zwischenzeit wahrscheinlich auf den Relegations- oder einen direkten Abstiegsplatz abrutschen wird. Die Abstiegsgefahr könnte sich also noch zuspitzen. Eventuell wartet auf die Ritterhuder gegen den TSV Eintracht Hittfeld, auf den die TuSG als Letztes trifft, ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt. Die Eintracht hat nur einen Punkt weniger auf der Habenseite, aber noch zwei Spiele mehr zu absolvieren.

Weitere Informationen

TV Hude II - TuSG Ritterhude 9:1

Oestmann/Stüber - Meger/Reißig 8:11, 11:6, 11:8, 11:8; Schmitt/Scherf - Binder/Pankow 11:8, 6:11, 12:10, 11:8; Schrader/Meißner - Heimbrock/Mühlmann 11:9, 11:9, 11:9; Oestmann - Binder 11:9, 11:6, 11:9; Schmitt - Meger 6:11, 11:2, 11:5, 11:6; Stüber - Pankow 11:8, 11:5, 11:7; Scherf - Heimbrock 11:8, 13:11, 12:10; Schrader - Mühlmann 11:7, 6:11, 11:8, 11:7; Meißner - Reißig 12:10, 3:11, 11:13, 13:15; Oestmann - Meger - 11:9, 14:12; 11:5

TV Hude - TuSG Ritterhude 9:0

Lingenau/Oestmann - Meger/Rosebrock 5:11, 11:6, 13:15, 11:7, 11:8; Henke/Stüber - Binder/Pankow 11:4, 8:11, 11:8, 11:3; Schmitt/Imig - Heimbrock/Reißig 11:9, 11:8, 11:9; Henke - Binder 11:5, 12:14, 11:3, 16:14; Lingenau - Meger 11:5, 11:9, 11:6; Oestmann - Pankow 11:4, 12:14, 11:7, 11:2; Schmitt - Heimbrock 11:8, 11:4, 10:12, 9:11, 11:8; Stüber - Rosebrock 11:9, 11:6, 11:5, Imig - Reißig 11:9, 12:10, 10:12, 11:3 DSC