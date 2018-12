Beim SV Nordsode gilt der ehrgeizige Paskal Monsees als Denker und Lenker. (Guido Specht)

Nordsode. Weshalb wechselt ein Aktivposten einer Mannschaft aus der Fußball-Bezirksliga 3 in der Blütezeit seines Schaffens freiwillig in die 1. Kreisklasse? Diese Frage wurde Paskal Monsees vom SV Nordsode seit dem Sommer häufiger gestellt. Ein Grund ist Nordsodes Spartenleiterin Janine Tietjen, mit der der 25-Jährige bereits seit sieben Jahren liiert ist. Auch der neue Trainer John Muskee stellt einen Grund dar. Unter diesem trainierte Monsees bereits bei den E-Junioren.

„John ist ein klasse Trainer“, urteilt „Kalle“ Monsees. Sogar noch einen Tick besser findet Monsees aber Oliver Schilling. „Er war der Grund, weshalb ich damals aus Karlshöfen nach Wallhöfen gewechselt bin. Er ist auch der beste Trainer, den ich je hatte“, verrät der Mittelfeldspieler. Als Oliver Schilling dann in der Rückserie der vergangenen Saison bei den Schwarz-Weißen zurücktrat, brach eine kleine Welt für Monsees zusammen. „Ich war schwer enttäuscht. Von da an war für mich auch klar, dass ich nicht in Wallhöfen bleiben werde“, sagt Nordsodes Kapitän.

Ähnlich dachten auch fast alle seine Mitspieler, die ebenfalls den Verein verließen. Während aber zahlreiche Kollegen bei anderen Bezirksligisten unterkamen, erhielt Paskal Monsees trotz seiner starken Leistungen in Wallhöfen nur Angebote von Kreisligisten wie dem TuS Zeven und dem Bremervörder SC. Weil ihn diese Offerten nicht reizten, ging er eben gleich noch eine Liga weiter runter. „Ich habe meinen Wechsel nach Nordsode auch nicht bereut. Ich spiele eine gute Rolle hier und fühle mich wohl. Die Leute sind sehr nett“, versichert der 25-Jährige. Sein Vater Rolf Schröder schüttelte aber nur mit dem Kopf, als er erfuhr, wohin es seinen Sohn verschlägt. „Das ist aber meine Entscheidung“, möchte sich Paskal Monsees nicht von seinem Papa beeinflussen lassen.

Mit seinen hervorragenden Vorstellungen und elf Saisontoren trug „Kalle“ Monsees dazu bei, dass die Nordsoder als Zweiter der 1. Kreisklasse Osterholz auf einem Aufstiegsplatz überwintern. „Mein Ziel ist auch ganz klar die Kreisliga“, betont Monsees. Manchmal überfordert der Fan des FC Bayern München aber seine Teamkollegen. „Kalles Ehrgeiz kennt keine Grenzen“, sagt sein Coach John Muskee. Damit die vielen jungen Akteure im Kader ohne Reue hinterher feiern können, setzten die Nordsoder alle Heimspiele sonnabends an. Da machte der Verein die Rechnung aber ohne seine Akteure. „Die gehen jetzt einfach auch freitags feiern. Und das macht sich dann am nächsten Tag beim Spiel bemerkbar“, ärgert sich Paskal Monsees.

Er bemängelt auch insgesamt die Einstellung vieler „junger“ Teamkameraden. Monsees selbst zählt sich mit seinen 25 Jahren nicht mehr dazu und hasst nichts mehr als Niederlagen: „Ich rege mich fürchterlich darüber auf. Zum Glück ist dies aber in dieser Saison erst zweimal vorgekommen.“ John Muskee ist froh, den Leistungsträger bei sich zu haben: „Kalle ist ein Pfundskerl. Für mich der verlängerte Arm auf dem Feld. Man merkt, dass er schon höher gespielt hat.“ Muskee entdeckte das Talent seines Mannschaftsführers bereits sehr früh. „Als ich damals Trainer der ersten E-Jugend in Karlshöfen war, spielte Paskal noch bei den zweiten E-Junioren. Ich habe gleich gesagt, dass er zu uns hoch muss“, so der Übungsleiter.

Er finde es nur schade, dass sich Monsees ein wenig dem Niveau in der 1. Kreisklasse Osterholz anpasse. „Das passiert leider sehr schnell“, räumt Paskal Monsees selbst ein. Zusammen mit seinem Mittelfeldkollegen Lukas Wallbaum ragt er aber dennoch bei Nordsode heraus. Dass wissen auch die Gegner. „Die beiden machen bei uns das Spiel und werden ständig gefoult. Die Schiedsrichter müssten da mal viel härter durchgreifen“, schimpft John Muskee. Dem Coach graut schon vor dem Spieltag, an dem er auf Paskal Monsees verzichten muss: „Sein Ausfall wird nicht einfach zu kompensieren sein.“ Monsees droht nach vier Gelben Karten demnächst eine Sperre.

„Paskal ist der Lenker und Denker in unserem Spiel“, urteilt Muskee. In Wallhöfen hatte Monsees als Rechtsverteidiger begonnen und sich dann langsam auf dem Platz weiter nach vorne gearbeitet. „Einen solch guten Fußballer kann ich nicht nach hinten stellen“, sagt Muskee. Vier Jahre absolvierte Monsees beim TSV Wallhöfen. „Dort habe ich viel gelernt“, versichert er. Monsees wuchs bei der Mutter in Gnarrenburg auf und wohnt mittlerweile bei seinem Vater in Glinstedt. „Kalle“ Monsees ist ein glühender Verehrer von Cristiano Ronaldo. „Der kann alles mit dem Ball und hat sich dabei vieles selbst beigebracht“, schwärmt der Zimmermann.

Im Aufstiegsrennen der 1. Kreisklasse Osterholz sieht Monsees den Kampf um den zweiten Platz hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter SV Barisspor völlig offen. Als ärgste Rivalen betrachtet er den FC Hansa Schwanewede II und den SV Grün-Weiß Beckedorf. „Viele meiner Mitspieler hoffen darauf, dass Hansa II nicht aufsteigen darf, wenn die erste Mannschaft nicht in die Bezirksliga 3 hochgeht. Darauf können wir aber nicht bauen, weil es das erste Team aus meiner Sicht schaffen wird“, erklärt Paskal Monsees. Im Falle des Nicht-Aufstiegs seiner Mannschaft werde Monsees nicht automatisch den Klub verlassen: „Dann nehmen wir eben einen neuen Anlauf.“