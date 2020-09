Osterholz-Scharmbeck. Der VSK Osterholz-Scharmbeck zeigte sich beim 11:3-Kantersieg bei der FSG Heidmark äußerst torhungrig. Vor allem Karim Kanafani, der dreimal traf und ebenso viele Vorlagen gab, sprühte vor Spielfreude. Seine butterweiche Freistoßflanke vorm 2:0, die auch ohne Tino Lüdtkes Kopfballverlängerung im langen Eck eingeschlagen wäre, erhielt von Trainer Oliver Schilling ein Sonderlob. Auffällig war zudem, dass die Gäste in den letzten 20 Minuten noch mal ordentlich zulegen konnten und das Ergebnis noch spürbar in die Höhe schraubten. „Die drei Gegentore ärgern mich aber natürlich trotzdem“, so Schilling, „stärkere Gegner werden das härter bestrafen."

VSK Osterholz-Scharmbeck: Watson; Schnieders, Melzer, Holstein, Lüdtke, Bormann, Wegener, Möhlenhoff, Kanafani, Brinkmann, Westphal (eingewechselt: Horeis, Brünjes, Raschen, Piatek, Plog)

Tore: 0:1 Tim Bormann (14.), 0:2 Tino Lüdtke (24.), 0:3 (40./Eigentor), 0:4 Tino Lüdtke (47.), 0:5 Jan Brinkmann (57.), 1:5 (63.), 1:6 Karim Kanafani (67.), 1:7 Karim Kanafani (74.), 2:7 (75.), 2:8 Karim Kanafani (76.), 2:9 Marlon Raschen (80.), 2:10 Florian Plog (82.), 2:11 Nico Brünjes (86.), 3:11 (89.) FM