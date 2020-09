Bokel. Der MTV Bokel hat beim 1:3 bei der SV Drochtersen/Assel III seine erste Saisonniederlage in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 4, Staffel 1, wegstecken müssen. „Die Drochtersener waren einen Tick galliger als wir. Die wollten nach zwei Niederlagen zum Auftakt unbedingt gegen uns gewinnen“, erklärte MTV-Trainer Detlef Zapp. Nach 25 Minuten lagen die Gäste bereits hoffnungslos mit 0:3 im Rückstand.

Mehr zum Thema Saisonvorschau MTV Bokel Bätjerplatz-Kicker wollen die zweite Chance nutzen Ohne die Corona-Pandemie wäre der MTV Bokel vermutlich nicht mehr Mitglied in der ... mehr »

„Das waren drei Bälle in die Spitze oder auf die Außen, bei denen wir mega gepennt haben“, ärgerte sich Zapp. Seine Akteure seien einfach nicht eng genug am Mann gewesen. In der Folgezeit standen die Schwarz-Weißen tiefer und ließen dadurch hinten kaum noch etwas anbrennen. Nach einer Flanke von Dustin von Döhlen schob Jonah Behling die Kugel zum 1:3 über die Linie (39.). „In der zweiten Halbzeit haben nur noch wir gespielt“, versicherte Detlef Zapp. Mika Tienken zog den Ball aber aus 16 Metern knapp am SV-Kasten vorbei (47.). Der eingewechselte Mohamed Maulawy scheiterte zudem nach 72 Minuten an Drochtersens Keeper Henrik Licht. Bokels Thees Albrecht schoss zwei Minuten vor dem Ende zweimal in Folge einen auf der Linie postierten Feldspieler der Hausherren an. „Das hätte spätestens das 2:3 sein müssen“, stellte Zapp hinterher fest.