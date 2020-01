Merten Hellmann (links) musste mit der TuSG ein 1:4 im Testspiel quittieren. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Zwar hat die TuSG Ritterhude auch im zweiten Testspiel der aktuellen Rückrundenvorbereitung eine Niederlage hinnehmen müssen, dennoch zeigte sich Trainer Bastian Haskamp nach dem 1:4 (0:2) bei der SG Aumund-Vegesack durchaus zufrieden. „Bis auf die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit war das wirklich in Ordnung, gerade weil wir ein neues System ausprobiert haben“, erklärte Haskamp.

Der TuSG-Coach testete gegen den ambitionierten Bremen-Ligisten erstmals eine Fünferkette – und trotz arger Personalsorgen funktionierte diese Taktik überraschend gut. So standen die Gäste gegen dominante Nordbremer im ersten Durchgang weitgehend kompakt, zwei Fehler im Spielaufbau ermöglichten dem Favoriten zwei Treffer (29./36.). Nach der Pause agierten die Hammestädter dann allerdings zunächst fahrig, die Hausherren schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Davon ließ sich die Haskamp-Truppe allerdings nicht beirren, stattdessen wurde bei den eigenen Offensivbemühungen in der Schlussphase endlich die nötige Überzeugung an den Tag gelegt.

Christian Barth scheiterte zunächst noch mit einem Distanzschuss, vier Minuten vor dem Ende belohnte Neuzugang Kevin Müller die Courage aber doch mit dem sehenswerten Ehrentreffer: Er ließ ein paar Gegenspieler stehen und zirkelte das Leder mit dem Außenrist in die lange Ecke. „Das Ergebnis in einem solchen Test ist egal. Mir hat gefallen, dass die Jungs das System angenommen haben“, bilanzierte Haskamp nach Abpfiff.

TuSG Ritterhude: Korge; Hilse, Hellmann, Tiganj, Pinkawa, von Bistram, Vrampe, Pink, Tröger, Müller, Böttcher (eingewechselt: Schulz, Barth, Kutz)