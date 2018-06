Pennigbüttel

Frank Mühlmann

Pennigbüttel. In Spiel eins ohne den nach Hambergen abgewanderten ehemaligen Spitzenspieler Jan-Luca Neumann setzte es für den SV Komet Pennigbüttel in der Jungen-Bezirksliga gegen den VSV Hedendorf/Neukloster eine deprimierende 0:8-Heimpleite. Dana Horeis und Insa Hölting-de Wolff kamen in ihrem Doppel dem Ehrenpunkt noch am nächsten, als sie nach mehreren vergebenen Matchbällen 14:16 im fünften Satz unterlagen.