Falkenberg.Im Spitzenduell erwischte Patrick Velewald einen Auftakt nach Maß. Nach einer schnellen 3:0-Führung verlor er aber etwas den Faden und gewann kaum noch einen der zahlreichen längeren Ballwechsel. Trotzdem kämpfte sich Velewald noch in den Tiebreak, in dem er allerdings zu passiv agierte und folgenschwere Fehler produzierte. Nach diesem Negativerlebnis fehlte es dem Falkenberger im zweiten Satz auch an körperlicher Frische.

An Position zwei fand Yannick Bastian nicht zu seinem gewohnt druckvollen Spiel. Vor allem sein Service streikte. Stellte sich Bastian einmal konzentriert zum Ball, hatte er auch klare Vorteile. Doch diese Momente gab es beim 3:6 und 4:6 zu selten. Ähnlich wenig gelang Niklas Hansmann. In einem niveauarmen Match, das geprägt von vielen Fehlern auf beiden Seiten war, nutze die TCF-Nummer drei nicht ihre Chancen. Vielversprechende Ansätze zeigte hingegen Sebastian Rostek, dem aber die fehlende Matchpraxis anzumerken war. „Er wird aber bald wieder beweisen, dass er eine Verstärkung für uns darstellt“, ist sich TCF-Kapitän Lennart Riemann sicher.

In den bedeutungslosen Doppeln gelang den Gästen immerhin noch der Ehrenzähler. Mit starken Aufschlägen und platzierten Volleys erreichten Yannick Bastian und Sebastian Rostek den Match-Tiebreak, in dem die größere Erfahrung der Falkenberger ausschlaggebend war (11:9). „Rückblickend war eigentlich in jedem Spiel mehr für uns möglich. Letztlich siegten die Hausherren aber verdient“, gab Lennart Riemann zu.

TC GW Rotenburg II – TC Falkenberg 5:1

Wuttke – Velewald 7:6, 6:1; Endom – Bastian 6:4, 6:3; Freytag – Hansmann 6:4, 6:3; Mattick – Rostek 6:2, 6:3; Wuttke/Endom – Velewald/Hansmann 6:4, 6:1; Mattick/Zegenhagen – Bastian/Rostek 7:6, 3:6, 9:11 FM