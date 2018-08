„Gers ist amtierende deutsche Jugend-Meisterin über die 1500 Meter Hindernisstrecke und deutsche Meisterin des Jahres 2015 im 2000-Meter-Hindernis-Wettbewerb“, kommentierte Bokels Pressewartin Gitta Bunjes Gers‘ souveränen Sieg in der Frauenwertung über 7000 Meter. Die 19-Jährige suche Crossläufe als Training für die deutschen Cross-Meisterschaften am 11. März in Löningen und habe deshalb die weite Anreise nach Bokel in Kauf genommen, so Bunjes.

In hervorragenden 24:27 Minuten war Gers‘ Triumph in Bokel auch nicht einmal im Ansatz gefährdet. Die Youngsterin verwies die sechs Jahre ältere Kathrin Bellinghausen vom OSC Bremerhaven um mehr als sechs Minuten auf den zweiten Platz. Mit Gebrehiwet Kidane vom TSV Ihlienworth, der ebenfalls seinen ersten Start in Bokel verbuchte, war auch nur ein einziger Mann schneller unterwegs als die Flensburgerin. Kidane verhinderte die Wiederholung des Vorjahressieges von Frank Themsen von der LG Bremen-Nord. Themsen kniete sich zwar im Duell mit dem 19-jährigen Konkurrenten mächtig rein, musste dem 29 Jahre jüngeren Kontrahenten aber dennoch um 44 Sekunden den Vortritt lassen.

Themsen steckten aber auch noch die zuvor absolvierten 3200 Meter in den Beinen. Diesen Wettkampf entschied der 48-Jährige in Abwesenheit seines Klubkollegen Torsten Naue in 12:03 Minuten mit einem Vorsprung von vier Sekunden auf David Rosenbrock von der SG Beverstedt. Bei den Frauen bildete Seriensiegerin Sandra Sahlmann vom TSV Neuenwalde zum wiederholten Male eine Klasse für sich. In 13:47 Minuten hielt die 38-jährige Zweitplatzierte Hanna Burfeind vom TSV Bremervörde um 1:02 Minuten auf Distanz.

Der 7000-Meter-Lauf war mit insgesamt 40 Startern der am besten besetzte Wettbewerb. Insgesamt überquerten wie erwartet mehr als 100 Starter die Ziellinie an der Sporthalle der Grundschule. „Wir waren mit der Beteiligung sehr zufrieden“, bestätigte Bunjes. Auch der Kinderlauf sei gut besucht gewesen, weil der Nachwuchs Stempel für den Laufsammler ergattern wollte. Mit Benjamin Heidemann und Laura Ehring behaupteten sich über 750 Meter jeweils Aktive des LAV Bokel.

Ein Obstkorb als Sonderpreis ging an den Dritten der Senioren M 60 über die 3200 Meter, Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen). „Weil der kaum einen Lauf in Bokel verpasste und seit Jahren ein treuer Läufer ist“, so Gitta Bunjes. Sie hoffe darauf, dass sämtliche Starter auch am 12. August zum Bokeler Straßenlauf den Weg in die Samtgemeinde Beverstedt finden.