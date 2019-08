Hussain Taha hat sich im Trikot des FC Hagen/Uthlede bereits eingelebt. In Gifhorn lief Taha frei auf das MTV-Gehäuse zu und wartete mit einem gefährlichen Flachschuss auf. (Tobias Dohr)

Hagen. Der FC Hagen/Uthlede hat einen klassischen Fehlstart in die neue Fußball-Oberliga-Saison abgewendet und sich stattdessen eindrucksvoll zurückgemeldet:

Und die Hagener überzeugten zur Freude von Trainer Carsten Werde speziell in kämpferischer Hinsicht: „Wir haben Gifhorn heute wirklich niedergerungen. Die Jungs haben eine ganz andere Körpersprache als vor einer Woche gezeigt und jeden wichtigen Zweikampf geholt. Der Sieg war das Ergebnis ehrlicher Fußballarbeit und am Ende absolut verdient“, strahlte der FCH-Coach nach dem wichtigen Auswärtserfolg.

Von Beginn an zeigte sich sein Team dabei hoch konzentriert – und hätte bereits nach zehn Minuten in Führung gehen können. Der agile Finn-Niklas Klaus drang da über die linke Seite in den Strafraum ein, Erik Köhler scheiterte nach Klaus‘ kluger Ablage aber aus sieben Metern am Gifhorner Schlussmann Tobias Krull.

Knapp zehn Minuten später war Krull erneut gefordert, als Hussain Taha frei auf das MTV-Gehäuse zulief. Den Flachschuss des Hagener Flügelflitzers entschärfte Krull aber mit einer exzellenten Fußabwehr (20.). Kurz darauf lag der Ball dann zwar auf der anderen Seite im Netz, der Kopfballtreffer wurde aber aufgrund einer Abseitsstellung richtigerweise zurückgepfiffen.

Ansonsten fiel den spielstarken Hausherren gegen die extrem kompakte Hagener Defensive aber wenig ein. Da beide Mannschaften nur noch zu Halbchancen kamen, ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Aber auch nach dem Seitenwechsel überzeugte die Werde-Elf sofort. Im Gegensatz zum ersten Durchgang präsentierte sie sich nun sogar effektiv im Abschluss und belohnte sich für starkes Umschaltspiel.

Keeper Yannick Becker machte das Spiel so nach einem parierten Distanzschuss schnell, Mirko Franke flankte im zweiten Versuch scharf auf den zweiten Pfosten. Dort lauerte Erik Köhler, der zwar zunächst noch an Krull scheiterte, das Leder aber unter großem Einsatz und mit ein wenig Glück doch noch zum 1:0 über die Linie drückte (60.).

Nur 120 Sekunden später legten die Gäste sogar nach: Ausgangspunkt war Marlo Burdorf, der den Ball durch einen herausragenden Zweikampf eroberte. Im Anschluss steckte Erik Köhler auf Finn-Niklas Klaus durch. Der ließ noch einen Gegenspieler gekonnt stehen und baute die Führung durch einen platzierten Linksschuss auf 2:0 aus.

Klaus hätte die Partie in der Folge beinahe endgültig entschieden, vergab diese Chance aber freistehend (72.). In der Schlussphase warfen die Gastgeber alles nach vorne, bis auf einen Pfostenschuss und einige Fernschüsse ließ die Abwehrreihe um Christoph Müller aber nichts mehr zu. Auch der ärgerliche Platzverweis gegen Fabio Hausmann wegen vermeintlichen Zeitspiels änderte nichts mehr am Erfolg (84.). Statt einem kapitalen Fehlstart stehen die – nicht gerade für ihre Auswärtsstärke bekannten – Hagener nach zwei Partien in der Fremde mit drei Punkten da.

„Das ist schon mal eine bessere Quote als wir sie im letzten Jahr hatten. Natürlich war da heute noch reichlich Luft nach oben, aber wir haben gesehen, wie es funktionieren kann. Das Spielerische kommt dann automatisch dazu“, bilanzierte ein zufriedener FC-Trainer Carsten Werde nach dem wichtigen ersten Saisonsieg.