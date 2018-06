Der ATSV Scharmbeckstotel – hier klärt Außenverteidigerin Stefanie Raudisch bei einem gegnerischen Vorstoß – kam gegen den SV Heidekraut Andervenne trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. (Andreas Kalka)

Scharmbeckstotel. Die Fußballerinnen des ATSV Scharmbeckstotel hätten im Spitzenspiel der Oberliga Niedersachsen West gegen den Dritten SV Heidekraut Andervenne nur einen 2:0-Vorsprung über die Runden bringen müssen, um den Klassenprimus SV Meppen II so richtig unter Druck zu setzen. Doch auch wegen eines Torwartfehlers von ATSV-Keeperin Jennifer Kleen kam mit dem 2:2-Ausgleich doch noch alles anders als gedacht.

Die Gelb-Schwarzen erwischten in einem sehr kampfbetonten Match einen tollen Start. Nach zwölf Minuten legte sich Antje König den Ball in 20 Metern Torentfernung zurecht, nachdem ausgerechnet Andervennes Mittelstürmerin Lisa Schwienhorst Nina Rekel zu Fall gebracht hatte. Der Freistoß setzte noch einmal auf und war für SV-Schlussfrau Marina Kück auf dem glitschigen Rasen nur schwer zu halten. ATSV-Coach Thomas Brüns hatte auf die offensive Strategie der Gäste, die neben Lina Schwienhorst im Zentrum mit Susanna Kück und Yola Loddecke-Meemann auch noch zwei hängende Flügelspitzen aufboten, reagiert. Antje König verstärkte die Innenverteidigung und agierte dort an der Seite von Annieke Hüchting. Dieses Duo sorgte zusammen mit den Außenverteidigerinnen Nina Rekel und Stefanie Raudisch sowie mit der Doppelsechs Lisa Ramdor und Nina Fuchs dafür, dass der Dritte sich im ersten Abschnitt nicht einmal richtig durchsetzte.

Sekunden nach dem Wiederanpfiff hätte Julia Moß auf 2:0 erhöhen können, scheiterte aber an Marina Kück. Nach einer Stunde forderten die Platzdamen nach einer harten Attacke von Marina Kück gegen Marie-Luise Hannemann vergeblich einen Elfmeter. "Wenn Marie-Luise so lange verletzt am Boden liegt, dann war es auch ein Foul", ärgerte sich ATSV-Co-Trainerin Bianca Meyer an der Linie. Im Anschluss an ein tolles Zuspiel von Joker Xesjin Kousa sorgte Sophia Reiß mit einem gekonnten Lupfer aber nach 69 Minuten dennoch für die vermeintliche Vorentscheidung zum 2:0. "Ihr müsst weiter um jeden Meter kämpfen. Noch ist nichts gewonnen", warnte Thomas Brüns sein Team vor einer Entspannung. Doch alles Rufen half nichts. Lina Schwienhorst verkürzte auf 1:2 (76.). Die Gastgeberinnen gingen jetzt nicht mehr energisch genug in die Zweikämpfe und spielten hinten keine klaren Sachen mehr. So bildete der Ausgleich von Theresa Meiners auch keine Überraschung (85.). Jennifer Kleen hatte dabei unnötigerweise ihren Kasten verlassen. In den Schlussminuten drängte Andervenne sogar noch mit Macht auf das Siegtor.

2:0-Führung reicht nicht zum Sieg

ATSV-Frauen kassieren im Spitzenspiel gegen Andervenne in den Schlussminuten noch den Ausgleich zum 2:2

Thomas Brüns (ATSV Scharmbeckstotel): Wir haben den Gegner nach unserer 2:0-Führung selbst stark gemacht und noch unnötig den Ausgleich kassiert. Mit dem Remis helfen wir nur dem Spitzenreiter SV Meppen II. Zwei schlimme Abwehrfehler haben uns den Sieg gekostet. Beim 2:2 sah unsere Torfrau Jennifer Kleen nicht gut aus. Andervenne hat den Rückstand aber auch prima weggesteckt und letztendlich noch verdient einen Punkt geholt.

Alois Köbbe (SV Andervenne): Das 0:1 durch einen aus unserer Sicht unberechtigten Freistoß war ärgerlich. Nach der Pause hat Scharmbeckstotel aber Gas gegeben und sich das 2:0 verdient. Vorher hätten wir aber auch zwei, drei Chancen besser nutzen können. Nach dem 0:2 sah es so aus, als ob meine Mannschaft nicht zurückkommen könnte. Aber unsere Anne Große-Brockmann war nach dem 0:2 die Signalgeberin, um zur Attacke zu blasen. (kh)