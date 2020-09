Worpswede. Die Ehrenpunkte der Gäste holten Jan-Philipp Buck und Mirko Kück im oberen Paarkreuz. Beide setzten sich gegen Christian Domek durch, der vor allem auf den Schnittwechsel der TSV-Spitzenspieler sehr fehlerhaft agierte. Im letzten Einzel des Abends war für Maximilian Mellenthin noch Ergebniskosmetik möglich. Gegen Materialspieler Jonny Langkowski zog er jedoch knapp in fünf Durchgängen den Kürzeren. „Für uns zählt in dieser Saison nur der Klassenerhalt, gerade wenn man bedenkt, dass dies in unserer aufgeblähten Liga mit fünf Festabsteigern kein leichtes Unterfangen wird“, macht Worpswedes Kapitän Mirko Kück unmissverständlich deutlich.

ATSV Sebaldsbrück – TSV Worpswede 10:2: Kovrigin – Mirko Kück 3:0 (11:7, 11:5, 11:8); Domek – Buck 1:3 (9:11, 9:11, 11:7, 3:11); Hollmann – Julian Ambrosi 3:1 (15:17, 11:4, 11:3, 11:3); Weber – Marahrens 3:0 (11:5, 11:9, 11:9); Schulze – Mellenthin 3:1 (11:9, 11:9, 5:11, 11:7); Langkowski – Becker 3:1 (7:11, 11:6, 11:8, 11:3); Kovrigin – Buck 3:0 (11:7, 11:7, 11:9); Domek – Mirko Kück 0:3 (4:11, 7:11, 8:11); Hollmann – Marahrens 3:1 (11:8, 11:6, 9:11, 11:9); Weber – Julian Ambrosi 3:0 (11:7, 11:6, 11:8); Schulze – Becker 3:1 (11:9, 9:11, 11:9, 11:8); Langkowski – Mellenthin 3:2 (11:4, 6:11, 11:5, 10:12, 11:2) FM