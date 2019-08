War nicht gut auf den Schiedsrichter zu sprechen: Halil Ölge (l., Archivbild). (Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Nach der überraschend deutlichen 2:5 (1:3)-Heimniederlage gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf kritisierte Barisspor-Trainer Halil Ölge in erster Linie Schiedsrichter Justin Hoff (VSK Osterholz-Scharmbeck). „Der Schiri hat uns heute klar verpfiffen“, ärgerte sich der Trainer, „wir hätten einen Elfmeter bekommen müssen, die beiden Strafstöße gegen uns waren ebenso überzogen, wie auch die Rote Karte.“

TSG-Coach Gregor Schoepe dagegen sprach seiner Mannschaft ein Kompliment aus. „Die Jungs waren sofort im Spiel“, lobte er, „und haben letztlich auch in dieser Höhe mehr als verdient gewonnen.“ Mit einem Doppelschlag zum 2:0 legte Bjarne Schnakenberg frühzeitig den Grundstein zum Erfolg (1./7. FE), der Anschlusstreffer der Gastgeber durch Bilal Matar (28.) brachte die Gäste nur kurz aus dem Rhythmus. „Wir hätten schon deutlich früher deutlich höher führen müssen“, fand Schoepe lediglich ein winziges Haar in der Suppe, „dann wäre es am Ende auch nicht so hektisch geworden.“ Nachdem Schnakenberg unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff einen zweiten „lächerlichen Foulelfmeter“ (Ölge) ebenfalls sicher verwandeln konnte (45.+3), legte der gut aufgelegte TSG-Angreifer unmittelbar nach Wiederbeginn mit seinem vierten Treffer nach. Der Platzverweis gegen Denis Ölge spielte den Gästen zusätzlich in deren Karten (51.).

Nachdem der eingewechselte Jan-Patrick Behrens die Überzahl zum 5:1 für die Gäste nutzen konnte (81.), erzielte Kawa Ali lediglich noch den zweiten Treffer für die enttäuschten Hausherren (89.). Zu mehr reichte es nicht.