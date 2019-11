St. Jürgen. Zu behaupten, sein Handy hätte nicht stillgestanden, wäre übertrieben. Aber Ronald Miesner erhielt schon den einen oder anderen irritierten Anruf, warum er denn zum Saisonende als Trainer des in der 2. Fußball-Kreisklasse A beheimateten TSV Sankt Jürgen aufhören wird. Dabei ist es ganz einfach. Schließlich bleibt Ronald Miesner dem TSV St. Jürgen weiterhin in anderer Funktion erhalten.

Sein Rückzug als Trainer müsse zwar nicht für die Ewigkeit sein, erzählt Miesner. Und doch betrachtet er den Zeitpunkt für eine zumindest längere Pause als passend. 25 Jahre seien schließlich eine lange Zeit, zudem verlangte ihm der Trainerjob zuletzt immer mehr ab. „Es ist in gewisser Weise schwieriger geworden. Die Mentalität der Spieler hat sich geändert. Früher war Fußball die Nummer eins, heute ist er Nummer drei“, meint der 46-Jährige. Eine Entwicklung, die viele seiner Trainerkollegen ebenfalls monieren, ändern kann er sie aber auch nicht. Nur darauf reagieren. Mit der Folge, dass er künftig ein anderes Aufgabenfeld bekleiden wird: das des Jugendkoordinators. Der Jugendfußball spielt bereits seit etlichen Jahren eine besondere Rolle für den Noch-Coach. So wird Ronald Miesner im kommenden Sommer „mit den Jungs wieder nach Spanien fahren“, wie er es formuliert. Bereits zum 19. Mal organisiert er eine Jugend-Freizeit nach Lloret de Mar.

Da er bis zur vergangenen Spielzeit auch als Jugendcoach im Verein tätig war, nahm der Fußball so einen großen Raum ein. „Fünfmal die Woche stand ich auf dem Platz“, verdeutlicht er. In Zukunft soll seine Familie mehr von ihm haben.

Wie der Abteilungs-Vorstand auf den Wunsch von Ronald Miesner, zum Saisonende als Trainer aufhören zu wollen, reagiert hat? „Sehr verständnisvoll“, erklärt Miesner. „Ich habe ja schon im September angedeutet, dass ich aufhören möchte, habe also mit offenen Karten gespielt“, erzählt er weiter. Die Verantwortlichen machten zwar kein Geheimnis daraus, dass sie die Zusammenarbeit gerne fortgesetzt hätten, konnten die Entscheidung aber auch nachvollziehen. Dementsprechend froh sind sie, Ronald Miesner als Jugendkoordinator behalten zu können.

Denn neben der alljährlichen Jugend-Freizeit zeichnet Ronald Miesner auch für diverse Jugendturniere verantwortlich. Ob im Winter in der Halle oder im Sommer auf dem Feld. „Für unser Sommerturnier von der U6 bis zur U12 haben wir schon die Zusagen von insgesamt etwa 80 Mannschaften“, freut sich Miesner. Inzwischen habe er ein richtiges Netzwerk aufgebaut, sagt er nicht ohne Stolz. Das wolle er auch nicht so einfach aufgeben, sondern auch in den kommenden Jahren davon profitieren.

Noch aber ist Ronald Miesner Coach des Herren-Teams beim TSV St. Jürgen. Und er könnte sich seinen eigenen Abschied selbst versüßen, indem er mit der Mannschaft den Aufstieg in die 1. Kreisklasse schafft. Noch hat das Team alle Möglichkeiten, als Fünfter steht es in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. „Und vielleicht reicht in dieser Saison der dritte oder vierte Rang zum Aufstieg“, spekuliert der TSV-Coach. Das allein ist eigentlich schon Motivation genug. Seitdem aber bekannt ist, dass der Trainer zum Saisonende aufhören wird, hat er „einen Ruck“ bei seiner Mannschaft festgestellt. „Es läuft zurzeit wirklich sehr gut. Letztes Mal waren 17 Mann beim Training“, lässt der scheidende Coach nicht unerwähnt. Zudem ist die Mannschaft seit vier Spielen ungeschlagen, und schon diesen Donnerstagabend geht es mit einem richtungsweisenden Spiel weiter. Ab 19.30 Uhr ist der TSV St. Jürgen beim TSV Meyenburg II zu Gast. Es ist das Aufeinandertreffen des Dritten gegen den Fünften.