Mit dem Halbmarathon um 13.30 Uhr beginnt am Sonnabend der 13. Hamberger Herbstlauf. Ziel und Start befinden sich auf dem Sportplatz bei Prigge. Im Anschluss an den Walking- und Nordic-Walking-Lauf über etwa 5,7 beziehungsweise 9,5 Kilometer sowie an den 2,5-Kilometer-Teenielauf startet um 14 Uhr der Bambinilauf über 600 Meter. Um 15.45 Uhr erfolgt der Startschuss für den Zehn-Kilometer-Hauptlauf, ehe der 150-Meter-Krümellauf über die Bühne geht. Den Abschluss bildet um 17 Uhr der Fünf-Kilometer-Joggerlauf. Der veranstaltende Lauftreff Bornreihe verzeichnete im Vorfeld bereits mehr als 150 Voranmeldungen. Angesichts der guten Wetterprognosen werden aber vermutlich mindestens doppelt so viele Läufer auch tatsächlich starten.

Den größten Andrang erwarten die Gastgeber beim Zehn-Kilometer-Lauf. Als ältester Teilnehmer wird hier der 78-jährige Wolfgang Hartwig (Vegesacker TV) starten. Es besteht ebenso wie beim Halbmarathon über 21,0975 Kilometer ein Mindestalter von zehn Jahren. Der Fünf-Kilometer-Joggerlauf ist für alle Altersklassen offen.