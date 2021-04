Eine Vorlage gegeben und zwei Tore selbst markiert: Im Relegationsspiel gegen den SV Vorwärts Hülsen schien der Weg zum Relegationserfolg für Hassan Jaber und den SV Lilienthal-Falkenberg geebnet. Doch es kam alles ganz anders... (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Seit geraumer Zeit nun schon ist Hassan Jaber Trainer. Er kommt dabei mitunter nicht umhin, zu sagen, was Trainer eben so sagen (müssen). Zum Inventar des Trainervokabulars gehört auch, das eigene Team nicht zu sehr in Sicherheit wiegen zu lassen, wenn es scheinbar komfortabel führt. „Das Spiel ist noch nicht vorbei“, sagt Hassan Jaber in solchen Situationen. Oder: „Passt auf, Jungs. Es kann noch viel passieren.“

Der 36-Jährige kann diese warnenden Worte mit Leben füllen. Er hat am eigenen Leib erfahren müssen, wie es sich anfühlt, ein bereits gewonnen geglaubtes Spiel doch noch zu verlieren. In der Saison 2014/2015 war das. Da traf der SV Lilienthal/Falkenberg, Jabers Mannschaft, im Relegationsspiel zum Aufstieg in die Bezirksliga Lüneburg auf den SV Vorwärts Hülsen. Es schien alles zu passen: Das Spiel auf dem neutralen Platz in Worpswede wurde zu einer Art Heimspiel. 600 Zuschauer, das Gros davon aus Lilienthal, verfolgten die Partie – und sahen, wie die Blau-Gelben noch zur Pause mit 3:0 geführt hatten und am Ende tatsächlich mit 3:4 verloren.

Es ist Jabers Spiel des Lebens, eines, das in Konkurrenz zu mindestens zwei weiteren Spielen, die ein deutliches besseres Ende gefunden haben, steht. Hassan Jaber nahm als B-Jugendlicher mit dem Bremer Klub SC Vahr nämlich an einem internationalen Jugendturnier teil, das er sogar gewann. Unter anderem war seine Mannschaft im Halbfinale gegen den CF Valencia angetreten, lag bis kurz vor Schluss mit 0:1 zurück und drehte die Partie noch wider Erwarten mit 2:1 zu ihren Gunsten. Im Finale vor 3500 Zuschauern wartete dann Sampdoria Genua auf die „Vahreronen“, den man mit 1:0 bezwang. „Damit hätten wir vorher absolut nicht gerechnet“, erzählt Hassan Jaber mit dem Abstand von gut 20 Jahren.

Aber wenn er sich so zurückerinnert, dann ploppt dieses ominöse Relegationsspiel immer wieder als allererstes auf. „Ich musste gar nicht lange überlegen“, sagt der 36-Jährige, als er nach seinem „Spiel des Lebens“ gefragt wurde. Vermutlich auch deshalb, weil es bis heute unerklärlich ist, wie die Lilienthaler dieses Spiel verlieren konnten. „Es gibt einige, die immer noch darüber sprechen. Von damals sind ja noch einige im Verein. Wir sind aber seit dieser Zeit nicht wirklich schlauer geworden“, sagt Hassan Jaber. Das Verblüffende sei ja zudem gewesen, dass der Gegner nach einer schwachen ersten Halbzeit und dem vollauf gerechtfertigten 0:3-Rückstand nach einer nicht unbedingt besseren zweiten Hälfte noch 4:3 gewinnen konnte, erzählt er weiter. Es wird wohl für immer ein ungelöstes Rätsel bleiben.

„Die waren wirklich nicht viel besser“, beteuert Hassan Jaber, der maßgeblichen Anteil daran hatte, dass der SV Lilienthal/Falkenberg im ersten Abschnitt noch alles im Griff hatte. Er gab die Vorlage zum 1:0 durch Luca Bischoff und erzielte das 2:0 und 3:0 selbst. Dazu muss man wissen, dass Hassan Jaber sogar etwas angeschlagen ins Spiel gegangen war. Jaber plagte eine Muskelverhärtung. Er schmierte die betroffene Stelle mit Wärmesalbe ein, schmierte sich aber so viel auf den Fuß, dass dieser „ordentlich brannte“. Eine Beeinträchtigung war das aber nicht, wie der damals 31-Jährige mit seiner Vorlage und seinen zwei Toren zeigen sollte.

Dann kam die Pause – und alles wurde anders. Der SVV Hülsen markierte nur 120 Sekunden nach dem Wiederanpfiff den Anschlusstreffer, hätte aber endgültig auf die Verliererstraße einbiegen müssen, hätte Lilienthals Yannick Riemann bei seiner Großchance zum 4:1 die Nerven behalten. „Das wäre die Entscheidung gewesen“, meint auch Hassan Jaber heute noch. Es kam eins zum anderen. Nach zwei Freistößen hatte Lilienthals Relegationsgegner schon in der 60. Minute den Ausgleich erzielt. Spätestens jetzt musste man sich um die Blau-Gelben ernsthaft Sorgen machen. Das Gute aber war: Der SVV Hülsen musste den zwischenzeitlichen Ausgleich bitter bezahlen, weil kurz danach ein verletzter Spieler, ohne sich beim Schiedsrichter anzumelden, bereits gelbverwarnt auf den Platz zurückgelaufen kam und dafür die Gelb-Rote Karte sah. Das Schlechte (aus Lilienthaler Sicht): Die Hülsener ließen trotz der Unterzahl nicht nach und erzwangen den Elfmeter regelrecht, der sieben Minuten vor dem Abpfiff die Entscheidung zu ihren Gunsten markieren sollte – obwohl sich den Lilienthalern danach noch Chancen zum Ausgleich boten. Unter anderem Hassan Jaber.

Hassan Jaber begann mit dem Fußballspielen beim SV Lilienthal/Falkenberg. Mittlerweile trainiert er die Herrenmannschaft des Klubs. (Tobias Dohr)

Was nach dem Abpfiff los war? „Kann sich ja jeder denken“, erzählt der 36-Jährige. „Wir haben uns alle angeguckt, keiner konnte das begreifen, keiner wollte das wahrhaben“, führt er fort. Die rauschende Party feierten die Hülsener, während der Lilienthaler Tross leise von dannen schlich. Bloß weg hier, so dachte wohl nicht nur Hassan Jaber. Das klare Ziel, das sich der SV Lilienthal/Falkenberg vor der Saison gesetzt hatte, in die Bezirksliga aufzusteigen, wurde verpasst. In der Rückbetrachtung will Hassan Jaber das verpasste Saisonziel nicht allein an diesem tragisch verlorenen Relegationsspiel festmachen. „Wir haben uns schon vorher geärgert, dass wir nicht direkt aufgestiegen sind damals“, weiß er noch. Seinerzeit lieferten sich die Blau-Gelben einen Zweikampf mit dem SV Komet Pennigbüttel, der am Ende des Meisterschaftsrennens mit drei Punkten Vorsprung knapp die Nase vorn hatte.

In der anschließenden Saison holten die Lilienthaler das Versäumte nach. Souverän fuhren sie die Meisterschaft ein, nach drei Jahren im Bezirk stiegen Jaber und Co. aber wieder ab. Seither ist die Rückkehr das unbedingte Ziel. Mit Hassan Jaber als Trainer. „Von mir wird man nicht hören ‚das schaffen wir nicht‘. Ich schaue immer nach vorne“, sagt er durchaus selbstbewusst, wohl wissend, dass ihn die Osterholzer Fußballszene als „sehr laut“, wie er selbst sagt, wahrnimmt. Vielleicht sogar auch als zu selbstbewusst. Vielleicht. Eines hat er aber ohne jeden Zweifel gelernt: Man hat erst gewonnen, wenn das Spiel vorbei ist.

Zur Person

Hassan Jaber (36)

begann mit dem Fußballspielen beim SV Lilienthal/Falkenberg in der E-Jugend. In der C-Jugend wurde er zunächst für die Kreis-, dann für die Landesauswahl nominiert, konnte die Sichtungstrainings aber nicht mitmachen, weil er dorthin nicht gefahren werden konnte. In der B-Jugend folgte der Wechsel zum SC Vahr, als A-Jugendlicher spielte Hassan Jaber für den FC Union 60, mit dem er zunächst in der Regional-, nach der Spielklassenreform sogar in der Bundesliga spielte. Mit Eintritt in den Herrenbereich kehrte der Lilienthaler in den Landkreis Osterholz zurück. Zunächst spielete er für die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, dann für den FC Worpswede, wo er in die damalige Bezirksoberliga aufstieg. Für zwei Jahre zurück beim SV „LiFa“ schloss er sich danach Barisspor an und danach dem TSV Ottersberg, der seierzeit in der Oberliga spielte. Es folgten 2,5 Jahren unter Günter Hermann beim VSK Osterholz-Scharmbeck, ehe er noch einmal für Barisspor und den TSV Dannenberg auflief. In der Saison 2018/2019 kehrte der Logistikfacharbeiter zum SV Lilienthal/Falkenberg zurück, zunächst als Spielertrainer, seit den letzten zwei Saisons als Trainer.

Zur Sache

Relegationsspiel zu Bezirksliga 2014/2015

SVV Hülsen - SV Lilienthal-Falkenberg 4:3 (0:3)

SVV Hülsen: Rosilius - Baltrusch, Tugay, Dogru, Krause, Nurkovic, Eggers, Meyer, Al-Kaledi (75. Turgay), Bauer, Gehlich, Vurus

SV Lilienthal/Falkenberg: Kanitz - Zimmermann, Leyk (78. Vidmar), Manig (75. Meierdirks), Meinhardt, Manske, Bischoff, vom Lehn, Hollatz (77. Weinrich), Jaber, Niemann

Tore: 0:1 Luca Bischoff (2.), 0:2 und 0:3 Hassan Jaber (28., 45.), 1:3 Haris Nurkovic (52.), 2:3, 3:3, 4:3 Marcel Meyer (52., 60., 84./Foulelfmeter)

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Benjamin Bauer (Hülsen) wegen Unsportlichkeit (60.)

Schiedsrichter: Matthias Brand (Bad Fallingbostel)

