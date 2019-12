Hambergen. Spieler mit Torriecher verhalfen dem ambitionierten FC Worpswede zu einem deutlichen 4:0 (1:0)-Sieg beim FC Hambergen II. Ovidiu Varga, Alpha Fadiga, Jan-Henrik Kück und Amadou Drammeh reihten sich für den Künstlerdorf-Verein in die Trefferliste ein. Der Ex-Ihlpohler Amadou Drammeh brachte das Kunststück fertig, nur eine Minute nach seiner Einwechslung voll ins Schwarze zu treffen.

Die Platzherren forderten beim 0:4 durch Drammeh vergeblich den Abseitspfiff des Unparteiischen. „Uns ist in der zweiten Halbzeit ein bisschen die Luft ausgegangen“, stellte Trainer Gero Thiel fest. Der Gast bewies in dieser Phase mehr Zug zum Tor und fand auch mehr Zugriff auf die Begegnung. Die Gastgeber derweil beeindruckte teilweise mit schönen Spielverlagerungen, große Torgefahr strahlte die Zebra-Reserve auf dem unteren Rasenplatz jedoch nicht aus. Gäste-Schlussmann Stephen Osei bekam wenig zu tun. „Wir hätten mehr über die Außenbahnen spielen müssen“, fand Gäste-Coach Patrick Wellbrock nach dem Favoritensieg ein Haar in der Suppe. Philip Gerken lieferte mit einer wohldosierten Flanke zum Kopfballtor von Ovidiu Varga den Dosenöffner zum Sieg.