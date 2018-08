Borgfelds Hakim Diallo im Vorwärtsgang. Am Ende verlor der SC zwar gegen Holstein Kiel, zeigte aber eine starke Leistung. (von Lachner)

Borgfeld. Das Wunder von Borgfeld, es ging auch in der Bundesliga weiter. Eine Halbzeit lang zumindest. Nach der 1:3 (1:0)-Auftaktpleite in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost des SC Borgfeld gegen Holstein Kiel lässt sich aber auf jeden Fall festhalten: Chancenlos gehen die Fußballer von Trainer Burak Bahar nicht in die höchste deutsche Spielklasse.

So sah es auch der Elite-Jugend-Lizenz-Inhaber selbst. Bahar trauerte nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Patrik Feyer (Schwanewede) vor allem den vergebenen Chancen hinterher, die am Ende letztlich mit Gegentoren bestraft wurden. Kurz vor dem ersten Bundesliga-Spiel überhaupt in Borgfeld hatte Bahar seinen Kader noch einmal in einem Kreis zusammengeholt und peitschte sie lautstark nach vorne: „Zeigt denen, dass ihr dahin gehört, wo die schon sind!“ Und die Borgfelder Jungs nahmen sich das zu Herzen und zeigten insbesondere in den ersten 40 Minuten, dass der Weg Richtung Kiel zumindest fußballerisch kein allzu weiter mehr ist.

Aus der defensiven 5-4-1-Grundformation heraus operierte der SCB überwiegend mit langen Bällen, um diese bei Ballverlust gleich wieder zu erkämpfen. „Wir wussten, dass Kiel da Probleme hat“, meinte Bahar. Die ersten Chancen hatte jedoch der Gast. Der von Arsten gekommene Emir Basar blockte den ersten Versuch der „Störche“, die sich anschließend aber nur noch selten Möglichkeiten erarbeiteten. Nur über lange Einwürfe strahlte Holstein ab und an Gefahr aus, ansonsten machte das Bahar-Team die Räume geschickt eng, ließ keinen Torschuss zu.

Frenetischer Torjubel

Auf der anderen Seite hielt Kiel-Keeper Noah Oberbeck einen Freistoß von Noel Dähne erst im Nachfassen, ehe sich die Ereignisse kurz vor der Pause überschlugen. Zunächst rutschte SCB-Kapitän Ismail Altinisik am zweiten Pfosten in den Ball, brachte die Kugel aber nicht mehr aufs Tor, dann klatschte das Spielgerät im direkten Gegenzug an die Borgfelder Latte.

Timur Pazhigov im Tor der Hausherren wäre chancenlos gewesen. Doch so startete seine Elf ihrerseits wieder einen Konter. Leandro Almeida leitete per Kopf wunderbar in den Lauf von Jason Weber weiter. Der Stürmer nahm den Ball auf und zog ab – linker Innenpfosten und rein. Die Borgfelder Auswechselspieler riss es von der Bank. Alle stürmten auf ihren Angreifer ein. Der Jubel kannte keine Grenzen. Borgfeld kann Bundesliga – und wie!

Wenige Minuten später lag Almeida plötzlich im Holstein-Strafraum am Boden. Lars Wolff, Kiels rechter Außenverteidiger, hatte ihm reichlich ungestüm von hinten in die Hacken getreten und Glück, dass Schiedsrichter Patrik Feyer wohl gedanklich schon in der Halbzeitpause war und statt auf Strafstoß zu entscheiden, zum Pausentee pfiff. Zum Start der zweiten Hälfte verpasste Weber gleich zu Beginn das 2:0, als er völlig freistehend einen missglückten Befreiungsschlag des Kieler Keepers direkt aufs Tor knallte, damit aber genau Oberbeck in die Hände schoss.

Ausgerechnet kurz nach dieser Szene fiel dann der Ausgleich. Kiels Serkan Yildirimer köpfte, Dähne rettete zunächst noch – aber der Ball hatte die Linie wohl schon überschritten. Der Linienrichter zeigte jedenfalls sofort per Fahnenzeichen auf Tor. Die Kräfte der aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber schwanden nun allmählich. Bahar wechselte einige Male und Kiel nutzte den sich bietenden Platz eiskalt aus. Beim 2:1 für die „Störche“ schweißte Yasin Atak die Kugel in den Winkel (66.), dann legte Niklas Kessler nach (74.). Den ersten Ball hatte Pazhigov noch pariert, beim Nachschuss war er machtlos.

Trotzdem machte besonders die erste Hälfte Mut, auch wenn besonders die Breite Bank der Kieler zeigte, woran es bei den „Wümme-Kickern“ noch hakte. Während Holstein gleich zwei Leute von der Bank brachte, die dann auch ins Schwarze trafen, wurde das Spiel beim SCB mit den Einwechslungen eher immer zerfahrener. Baher zeigte sich trotz großer Enttäuschung über das Ergebnis optimistisch: „Schon vorher war ich von der Qualität der Truppe überzeugt. Jetzt weiß ich, wir sind auch konkurrenzfähig.“ Den einen oder anderen Punkt traut er seiner Mannschaft auf jeden Fall zu: „Ob das zum Klassenerhalt reicht, sieht man dann.“