Der FC Lune hat sich in der Frauenfußball-Kreisliga Cuxhaven sicher mit 4:0 Toren gegen die SG Hollen/Lamstedt behauptet. Die SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt musste sich hingegen denkbar knapp mit 0:1 beim favorisierten VfL Wingst geschlagen geben.

FC Lune – SG Hollen/Lamstedt 4:0 (2:0): „Wir waren 90 Minuten lang klar überlegen“, übermittelte Trainer Arnd Röhrs nach Spielende. Rebecca Otto traf im Heimspiel doppelt. Sonja Adden und Alicia Allers steuerten die übrigen beiden Treffer bei. Der Gastgeber, der mit einigen schönen Ballstafetten aufwartete, ließ noch einige Großchancen überhastet liegen. Sonja Adden und Rebecca Otto überzeugten im Mittelfeld.

VfL Wingst – SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt 1:0 (0:0): Die Gäste hatten Glück, dass sie in der ziemlich verschlafenen Anfangsphase nicht frühzeitig in Rückstand gerieten. Die Mannschaft von Trainer Chris Mehrtens kam danach aber immer besser ins Spiel. Das einzige Tor des Tages fiel allerdings erst in der Schlussphase im Anschluss an eine Ecke. Das Gästeteam vergab danach noch drei Großchancen zum durchaus verdienten Ausgleichstreffer.

RT