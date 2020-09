Hagen. Schon nach zwei Minuten führte die Elf von Trainer Andreas Ley mit 2:0. Zunächst erlief Jérôme Albritton einen langen Ball und vollendete, dann führte ein schnelles Umschalten zum 2:0, ebenfalls durch den jungen Stürmer. Anschließend verflachte die Partie ein wenig, sodass Duhnen zum 1:2 kam. Nach der Pause drückte Hagen II aber wieder kontinuierlich. Erst hämmerte Niklas Feldmann einen Freistoß an die Unterkante der Latte, dann traf Fabian Theilmann sehenswert per Drehschuss aus der Distanz, ehe Albritton per Abstauber den 4:1-Endstand markierte. „In der Summe ein verdienter Sieg auf sumpfigem Geläuf“, freute sich Ley hinterher über den souveränen Auftaktsieg.