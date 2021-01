Frank Meyer, Kapitän der LG-Freihand-Mannschaft. (Christian Kosak)

Das sportliche Aushängeschild des SV Vollersode ist bereits seit vielen Jahren die Luftgewehr (LG)-Freihand-Formation aus der Bezirksklasse A. Bei der früheren Bezirksoberliga handelt es sich um die höchste Klasse des Bezirksschützenverbandes Osterholz. „Wir haben dabei immer die Klasse gehalten“, zeigt sich Kapitän Frank Meyer stolz.

Meyer bildet bereits seit Jahrzehnten ein Team mit Andreas Leistner, Frank Bullwinkel und Herbert Fedderwitz. Vor knapp 20 Jahren kam dann auch noch Kirsten Meyer-Wellbrock dazu. Die Schwester von Frank Meyer ist mit ihren 41 Jahren das „Küken“ der Mannschaft. Meyer-Wellbrock tritt auch meist als Nummer eins der Formation an und erzielt regelmäßig die besten Ergebnisse. An guten Tagen knackt die einzige Frau im Team auch schon mal die 380-Ringe-Marke und verweist ihren Bruder damit im familieninternen Duell in die Schranken. Frank Meyer streitet sich derweil mit Herbert Fedderwitz um den vierten Platz im Team. „Weil natürlich keiner von uns beiden nur als Ersatzmann auflaufen möchte, ist es für uns ein Anreiz, gute Leistungen abzuliefern“, erklärt der Landwirt.

Eine zusätzliche Motivation, sich anzustrengen, stellen auch die „Strafzahlungen“ in die Mannschaftskasse dar. Bei jeder Sieben werden 50 Cent fällig, bei jeder Acht 30 Cent. Zudem ist es ratsam, den Wettkampf mit einer Zehn abzuschließen. Wer dies nicht schafft, zahlt einen Euro. „So wollen wir gewährleisten, dass man auch beim 40. Schuss noch so richtig konzentriert bleibt“, sagt Frank Meyer. Von den eingenommenen Geldern finanzieren die Vollersoder dann in jedem Jahr einen geselligen Mannschaftsabend mit einem Essen.

Auch wenn die Vollersoder also durchaus mit Ehrgeiz an ihre Wettkämpfe herangehen, reicht dieser nicht so weit, dass sie den Aufstieg in die Landesverbandsliga anstreben. „Der Aufwand wäre uns einfach zu groß. Das sieht man ja beim SV Wörpedorf, der in dieser Klasse zwei Wettkämpfe an einem Tag austrägt“, sagt Meyer. Er selbst kennt die Landesverbandsliga, die damals noch Landesliga hieß, aus eigener Erfahrung. Zusammen mit Andreas Leistner trat dieser dort schließlich für den Wallhöfener SV an.

Während seine beiden Brüder nichts mit dem Schießsport am Hut haben, fand seine 19 Jahre jüngere Schwester Kirsten Meyer-Wellbrock bereits früh Gefallen daran. „Kirsten konnte schnell gut Auflage schießen. Ich habe ihr dann dazu geraten, es auch einmal mit Freihand zu versuchen“, informiert Meyer. Auch wenn der Schießsport derzeit wegen des Corona-Lockdown pausieren muss, gibt es im Vollersoder Team keine Auflösungstendenzen. „Wir wollen unseren Sport in dieser Besetzung in der nächsten Saison fortsetzen“, kündigt Meyer an.