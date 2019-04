Borgfeld. Der SC Borgfeld hat mühelos das Halbfinale um den Bremer B-Junioren-Landespokal erreicht. Die Bundesliga-Truppe von Trainer Burak Bahar siegte mit 5:0 beim Fußball-Verbandsligisten BSC Hastedt und trifft nun in der Vorschlussrunde auswärts auf den JFV Bremerhaven. Durch einige Erkrankungen waren die Gäste gezwungen, viel zu rotieren. „Deshalb bin ich mit dem Ergebnis, das noch höher hätte ausfallen können, sehr einverstanden“, resümierte Bahar.

Sein Team ging nach einer guten Viertelstunde in Führung, als eine verunglückte Flanke von Noel Dähne neben dem langen Pfosten einschlug. Mit dem Pausenpfiff gelang den Rot-Weißen die schönste Kombination des Abends. Emir Basar setzte zu einem Dribbling auf der linken Seite an, das Leder kam zu Cameron Spies, dessen Hereingabe Jason Weber nur noch einzuschieben brauchte. Im zweiten Durchgang agierte der SCB noch offensiver, hatte dadurch aber zeitweise Probleme, Hastedts schnellen Umschaltspieler Luis Kremming in den Griff zu bekommen. Das 3:0 durch den eingewechselten Kerim Akpinar bedeutete dann aber die endgültige Entscheidung (46.).

SC Borgfeld: Ammon; Marschollek, Basar, Wang, Spies, Altinisik, Weber, Dähne, Bechstein, Genc, Winter (eingewechselt: Westphal, Quast, Akpinar)

Tore: 0:1 Noel Dähne (18.), 0:2 Jason Weber (40.), 0:3 Kerim Akpinar (46.), 0:4 Kerim Akpinar (66.), 0:5 Felix Westphal (74.) FM