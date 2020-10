Heilshorn. Der Aufsteiger TSV Eiche Neu Sankt Jürgen II trat wegen einiger verletzter Spieler und wegen der Aushilfen für das parallel antretende erste Team beim 3:2-Sieg in der Kreisliga über die SG Platjenwerbe aus personellen Gründen nicht an. „Auch wenn wir ansonsten vielleicht noch mehr für unser Torverhältnis hätten machen können, nehmen wir den Sieg gerne mit. So konnte sich wenigstens niemand verletzen“, kommentierte Heilshorns Trainer Mirko Sass den 5:0-Erfolg am grünen Tisch.

