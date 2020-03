Kam mit der TuSG Ritterhude nicht über ein enttäuschendes 8:8 hinaus: Holger Krückemeier. (Sandra Brockmann)

Ritterhude. Die Tischtennis-Spieler der TuSG Ritterhude II müssen weiterhin um den Klassenverbleib in der Landesliga Lüneburg bangen. Gegen den ESV Lüneburg kam der Tabellenvorletzte trotz klarer Führung und Matchbällen nur zu einem 8:8. Ebenfalls in Abstiegsangst lebt der FC Hambergen, der sich dem TuS Lachendorf mit 6:9 geschlagen geben musste.

TuSG Ritterhude II – ESV Lüneburg 8:8: „Das war zu wenig“, ärgerte sich TuSG-Spieler Frank Mühlmann. Dabei lief es für die Ritterhuder über weite Strecken der Partie wie am Schnürchen. In den Doppeln überzeugte der Tabellenvorletzte und ging mit einer 2:1-Führung in die Einzel. „Endlich mal mit einer Führung in die Einzel“, atmete Mühlmann auf. Das Heim-Team agierte weiterhin dominant und setzte sich auf 6:2 ab. „Das war bis dato gerecht. Ein Gegenpunkt kam aufgrund einer Fünf-Satz-Niederlage, die in einem 16:18 endete. Es hätte also auch 7:1 für uns stehen können“, meinte Mühlmann. Beim 8:5 stand Ritterhude kurz vor dem ersten Erfolg seit Mitte Oktober. „Marc Rosebrock hatte sogar mehrere Matchbälle, aber am Ende doch noch verloren, dazu ging Holger Krückemeier sang- und klanglos unter und unser Abschlussdoppel war einfach nicht gut“, so Mühlmann, der von einem „unnötigen Nackenschlag“ sprach.

TuS Lachendorf – FC Hambergen 9:6: Obwohl der FCH als klarer Außenseiter in die Partie ging und dem Tabellenzweiten nur knapp unterlag, blickte Torben Tietjen mit gemischten Gefühlen auf die Partie zurück. „Es war ein gutes Spiel von uns. Wir waren nah dran am Punktgewinn. Letztlich haben wir uns aber geärgert, dass wir keinen Zähler mitgenommen haben“, so Tietjen. Als Knackpunkt der Partie sah der Kapitän die Niederlage von Sascha Spiewack in der Abschlusspartie an. Trotz einer 2:0-Satzführung musste sich Spiewack am Ende noch geschlagen geben. „Er war leider noch angeschlagen und konnte nicht mehr zulegen, sonst wären wir vermutlich ins Abschlussdoppel gekommen und da wäre es eine Fifty-Fifty-Situation gewesen“, so der Hambergener. In guter Form präsentierten sich Timo Spiewack und Frederik Siemer, die jeweils ihre Einzel gewannen und damit für das Derby gegen Ritterhude (Freitag, 20 Uhr) gut gerüstet scheinen. „Wenn jetzt noch im unteren Tableau der Knoten platzt, dann gewinnen wir die beiden kommenden Begegnungen und sollten den Klassenerhalt in der Tasche haben“, so Tietjen.

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude II – ESV Lüneburg 8:8

Schlake/Kauert – Bomblat/Diekjobst 3:0 (11:8, 11:9, 11:6), Reißig/Rosebrock – Dell/Böker 1:3 (5:11, 12:10, 8:11, 6:11), Mühlmann/Krückemeier – Könnecke/Steube 3:0 (11:9, 11:9, 11:9), Schlake – Bomblat 3:0 (11:6, 13:11, 11:7), Kauert – Dell 2:3 (7:11, 11:13, 11:8, 11:8, 16:18) Reißig – Böker 3:1 (11:5, 9:11, 11:8, 11:8), Mühlmann – Könnecke 3:1 (11:13, 11:7, 11:7, 11:9), Rosebrock – Frassl 3:1 (11:9, 11:13, 11:9, 11:5), Krückemeier – Steube 2:3 (9:11, 11:8, 11:6, 4:11, 9:11), Schlake- Dell 1:3 (8:11, 7:11, 12:10, 10:12), Kauert – Bomblat 1:3 (11:8, 5:11, 4:11, 7:11), Reißig – Könnecke 3:1 (13:11, 11:9, 7:11, 11:7), Mühlmann – Böker 3:2 (5:11, 15:13, 11:4, 9:11, 11:8), Rosebrock – Steube 2:3 (11:4, 8:11, 11:9, 4:11, 14:16), Krückemeier – Frassl 0:3 (7:11, 10:12, 3:11), Schlake/Kauert – Dell/Böker 1:3 (11:5, 9:11, 6:11, 5:11)

TuS Lachendorf – FC Hambergen 9:6

Kunz/Neubert – Burmester/Mogalle 3:0 (11:4, 11:1, 11:5), Miklis/Felgentreu – Timo Spiewack/Siemer 0:3 (10:12, 7:11, 6:11), Dahl/Appel – Tietjen/Sascha Spiewack 3:1 (11:8, 12:10, 10:12, 13:11), Kunz – Burmester 3:0 (15:13, 11:9, 11:4), Neubert – Timo Spiewack 1:3 (6:11, 7:11, 11:7, 6:11), Miklis – Tietjen 2:3 (7:11, 6:11, 11:4, 11:9, 9:11), Dahl – Mogalle 3:0 (11:9, 11:9, 11:4), Appel – Sascha Spiewack 3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 11:3), Felgentreu – Siemer 0:3 (4:11, 7:11, 9:11), Kunz – Timo Spiewack 0:3 (8:11, 2:11, 5:11), Neubert – Burmester 3:1 (11:8, 6:11, 14:12, 17:15), Miklis – Mogalle 3:2 (12:10, 6:11, 7:11, 12:10, 11:8), Dahl – Tietjen 3:1 (11:4, 9:11, 11:7, 11:9), Appel – Siemer 1:3 (8:11, 11:4, 9:11, 6:11), Felgentreu – Sascha Spiewack 3:2 (9:11, 9:11, 11:7, 11:5, 11:6) ONA