Ritterhude. Nach dem unglücklichen Verbandsliga-Abstieg haben sich die Tischtennis-Herren der TuSG Ritterhude zum Auftakt der neuen Landesligaspielzeit eindrucksvoll zurückgemeldet: Beim TuS Huchting siegten die Hammestädter nach starker Vorstellung hochverdient mit 9:3. „Vor dem ersten Spiel herrschte natürlich Ungewissheit. Daher sind wir nach dem Sieg absolut zufrieden, das ist auch ein Signal an den Rest der Liga“, erklärte Frank Mühlmann im Anschluss.

Die Gäste präsentierten sich dabei von Beginn an hoch konzentriert, auch der ungewohnte Wegfall der Doppel beirrte den Absteiger nicht. Stefan Pankow schlug stattdessen Huchtings Spitzenspieler Marcus Schwiering nach blitzsauberer Leistung glatt in drei Sätzen. Andre Binder und Andreas Kauert, dem der Trainingsrückstand kaum anzumerken war, bauten den Vorsprung weiter aus. Rene Reißig erlebte dagegen zwar einen gebrauchten Tag, seine beiden Niederlagen fielen aber nicht weiter ins Gewicht.

Vielmehr setzten sich Mühlmann und Co. kontinuierlich ab – die Verletzung eines Heimakteurs bescherte den Ritterhudern zudem zwei kampflose Siege. Vorzeitig entschieden wurde die Partie dann im oberen Paarkreuz: Zunächst belohnte sich Binder mit einem engen Viersatzerfolg für eine überzeugende Leistung im Spitzeneinzel, Stefan Pankow rang in der Folge den ehemaligen Mitspieler Sebastian Heimbrock in einem packenden Fünfsatzkrimi nieder. Für den Schlusspunkt sorgte schließlich Lars Hausmann.

Weitere Informationen

TuS Huchting – TuSG Ritterhude 3:9: Schiering – Pankow 0:3 (10:12, 9:11, 6:11); Heimbrock – Binder 1:3 (4:11, 7:11, 11:8, 9:11); Schulze – Kauert 2:3 (11:5, 9:11, 11:8, 9:11, 7:11); Marks – Reißig 3:0 (15:13, 11:5, 11:9); May – Mühlmann 1:3 (11:4, 5:11, 6:11, 8:11); Thies – Hausmann 0:3 (7:11, 0:11, 0:11); Schwiering – Binder 1:3 (12:10, 10:12, 9:11, 10:12); Heimbrock – Pankow 2:3 (11:5, 11:13, 11:7, 10:12, 9:11); Schulze – Reißig 3:0 (11:3, 11:8, 11:5); Marks – Kauer 3:1 (6:11, 11:8, 11:9, 11:9), May – Hausmann 1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 3:11); Thies – Mühlmann 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) JHG