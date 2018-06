Burkhard Wengorz hat daheim an seinem Schreibtisch so manche Idee für eine neue Jugendfreizeitaktivität entwickelt. (Henning Hasselberg)

Lilienthal. Der Fußball-Liebhaber wohnt in einer Reihensiedlung in der Tilsiter Straße praktisch nur einen Steinwurf entfernt von der zentralen Anlaufstelle der Lilienthaler Nachwuchskicker, dem Sportzentrum Schoofmoor.

"Die Lage ist ideal für mich. Das sind kurze Wege", freut sich Burkhard Wengorz (der nicht motorisiert ist) über die geringe Entfernung zur Trainings- und Spielstätte. Der 56-jährige Angestellte trainiert aktuell die U15-Junioren des SV Lilienthal/Falkenberg in der Kreisliga Osterholz.

Wer dem engagierten Jugendbetreuer einen Besuch abstattet, dem bleiben viele Utensilien des Fußballsports nicht verborben. Wimpel, Bälle und Bilder als Erinnerungsstücke von Spielen, Turnieren und Jugendfreizeiten verschönern das Büro im Obergeschoß. Ein Blick in einen Schrank unterstreicht die Sammelleidenschaft des Lilienthalers. Burkhard Wengorz besitzt viele Ordner mit unzähligen Fußball-Presseartikeln seiner Stammvereine TV Lilienthal und SV Lilienthal/Falkenberg. Dabei sind auch Stadionzeitungen, an denen der Jugendhelfer durch seine regelmäßigen Beiträge mitwirkte. Burkhard Wengorz hob die Stadionzeitungen des TV Lilienthal (Erstausgabe: 10. August 1986) und des SV Lilienthal/Falkenberg (Erstausgabe: 23. August 1992) aus der Taufe.

Wengorz zieht sich auch gerne in sein Arbeitszimmer zurück, um die Events für die Kids zu organisieren. "Die Planung ist mein Ding. Da gehe ich drin auf" - der Multi-Funktionär ist eben auch ein wenig stolz auf sein Organisationstalent. Im Rückzugsraum im Obergeschoß reifen die Ideen, die den Kindern auf so mancher Erlebnistour Freude bereiten sollen. Die Praxis auf dem Rasen mit den Kindern sorgt für den Ausgleich zur Büroarbeit. Wengorz: "Ich brauche den Ball und das Training."

Ehrenamtlich hat sich Wengorz in der Vergangenheit auf vielfältige Weise beim TV Lilienthal und beim SV Lilienthal/Falkenberg eingebracht. Viele Fußball-Kinder und auch viele inzwischen längst Erwachsene haben es Burkhard Wengorz mit zu verdanken, dass die Vereine internationale Kontakte knüpften.

Der Jugendbetreuer organisierte allein 17 Jahre lang Spanien-Fahrten, stellte zudem Kontakte nach Dänemark, Norwegen, Italien, Frankreich und zur Partnergemeinde Stadskanaal (Niederlande) her. Burkhard Wengorz leitete darüber hinaus etliche Jugendfreizeiten nach Berlin und Schönhagen (Ostsee) für den Fußball-Nachwuchs aus der Gemeinde Lilienthal in die Wege. "Es macht mir viel Spaß. Der Kick kam über den Landkreis Osterholz. Da habe ich viele Jugendfahrten mitgemacht", sagt der Lilienthaler zu seiner Neigung, dem Nachwuchs mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Der Fußball-Fan von Borussia Dortmund und vom SV Werder Bremen macht es sich in seiner guten Stube im Untergeschoß gerne bequem. Der akribische Arbeiter verfolgt dann von der Couch aus auf dem Großbildschirm den nationalen und internationalen Fußball. Auch dekorieren drei besondere Auszeichnungen die gute Stube. Burkhard Wengorz durfte für seine Verdienste die Verleihungsurkunde der Gemeinde Lilienthal (1996), die silberne Ehrennadel des Kreisfußballverbands Osterholz (1997) und die Kreisehrennadel des Niedersächsischen Turnerbundes (NTB, 2000) in Empfang. Die NTB-Urkunde rührt von seinem jahrzehntenlangen Engagement für den TV Lilienthal her. Der Freizeitkicker, der einst mit Wolfgang Kommnick und Wolfgang Seedorf ein Gastspiel mit der A-Jugend-Bezirksauswahl Stade in England miterlebte (1973), hat um seine ehrenamtliche Tätigkeit nie großen einen Aufstand gemacht. "Ich bin mehr so der Typ, der im Hintergrund arbeitet", sagt Wengorz.

Der Jugendbetreuer fühlt sich in der Reihensiedlung pudelwohl. Burkhard Wengorz: "Ich habe nette Nachbarn, die mich unterstützen und helfen. Es herrscht eine tolle Atmosphäre." Der Angestellte der Stadt Bremen tauscht weit über die Tilsiter Straße hinaus immer wieder Gedanken aus, um Anregungen für die Jugendarbeit zu erhalten. "Die vielen Kontakte machen einem die Tür auf", betont der bodenständig gebliebene Jugendpfleger.

Der Jugendtrainer förderte so manches Talent. "Manuel Weinrich war ein begnadeter Fußball. Es war eine Augenweide, ihn spielen zu sehen" - der aktuelle Co-Trainer des FC Worpswede ist Burkhard Wengorz eben besonders als Spieler im Gedächtnis haften geblieben.