Landkreis Osterholz. Bei der Tischtennis-Bezirksranglistenqualifikation der Damen und Herren in Lüneburg schafften drei Akteure des Kreisverbands Osterholz den Sprung zur Endrangliste der besten zehn Spieler/innen des Bezirks. Während man dies bei Kristin Hermann vom TV Falkenberg und der Stendorferin Katharina Baron durchaus im Vorfeld hätte vermuten können, überraschte in der Herren-Konkurrenz der erst 16-jährige Alexander Baum von der TuSG Ritterhude.

25 Damen kämpften in drei Gruppen um die sechs zu vergebenden Plätze. Folglich reichte ein erster oder zweiter Rang in der Gruppe für die Qualifikation. TVF-Spitzenspielerin Kristin Hermann ließ von Beginn an wenig Zweifel aufkommen, dieses Ziel auch zu erreichen. Fünf Siege aus den ersten fünf Einzeln verbuchte die 22-Jährige. Danach konnte sie sich sogar eine Niederlage gegen ihre ehemalige Vereinskameradin Mareike Puvogel (jetzt Holtum/Geest) erlauben. In der Abschluss-Partie machte Hermann mit einem Dreisatzsieg gegen die Dahlenburgerin Katja Decker dennoch den Gruppensieg perfekt.

Baron mit Problemen

Wesentlich mehr Probleme, es bis zum Endturnier nach Soltau-Fallingbostel zu schaffen, hatte die Stendorferin Katharina Baron. Die Angriffsspielerin handelte sich in ihrer Gruppe zwei Niederlagen gegen Swantje Wenkel (Dahlenburg) und Annegret Lange aus Behringen ein. Folglich reichte es für Baron nur zu Rang drei. Die FSC-Akteurin bekam jedoch noch eine weitere Chance.

Da eine qualifizierte Spielerin ihre Teilnahme frühzeitig abgesagt hatte, wurde noch ein weiterer Platz frei, um den sich nun die zwei besten Gruppendritten, nämlich Baron und Carolin Oelker aus Westercelle stritten. Die Stendorferin gewann diesen Vergleich in vier Sätzen und buchte doch noch ihr Ticket.

Hingegen scheiterten Falkenbergs Neuzugänge, Maike Henze und Antje Krüger, knapp. Henze wurde mit einer Einzelbilanz von 4:3-Siegen ebenfalls Dritte in ihrem Tableau, hatte aber gegenüber Carolin Oelker einen Satz zu wenig gewonnen, um an deren Stelle gegen Baron im Entscheidungsspiel antreten zu dürfen. Krüger wurde in der Baron-Gruppe Vierte, mit einer ausgeglichenen Bilanz von vier Siegen aus acht Partien. Dennoch deutete die zukünftige Nummer vier des TVF bereits an, warum sie in der anstehenden Verbandsliga-Saison ein Gewinn für ihre Mannschaft sein dürfte.

In der Herren-Konkurrenz war die Qualifikation gar noch einen Hauch schwieriger. Aus den vier Gruppen mit je acht Teilnehmern schaffte nur der jeweilige Sieger den direkten Sprung nach Soltau. Die Zweit- und Drittplatzierten mussten nach anstrengenden sieben Gruppenspielen noch zwei weitere Entscheidungsspiele im Quervergleich gewinnen, um das Ticket fürs Endturnier in der Tasche zu haben. Den ersten Platz erreichte keiner des Ritterhuder Trios André Binder, Alexander Baum und Daniel Wrieden. Binder scheiterte jedoch als Gruppenzweiter nur knapp. Der TuSG-Linkshänder begann mit einer 4:0-Bilanz, darunter ein starker Fünfsatzsieg gegen Regionalliga-Spieler Dennis Heinemann (Lunestedt). Niederlagen gegen Oytens Marco Gluza und Andres Oetken aus Westercelle verhinderten jedoch seinen anvisierten Gruppensieg.

Alexander Baum spielte bei seiner zweiten Turnierteilnahme locker auf. Der TuSG-Newcomer verlor lediglich gegen die etwas höher eingestuften Anton Anton aus Hittfeld und Lukas Brinkop vom VfL Westercelle. In allen weiteren fünf Einzeln dominierte Baum jedoch, musste kein einziges Mal dabei in den fünften Satz und schaffte somit souverän Platz drei, der ihn wie Binder zur Teilnahme an der Ausscheidungsrunde berechtigte.

Der Dritte im Bunde, Daniel Wrieden, verpasste diese nur äußerst knapp. Mit 4:3-Siegen hatte er nur durch ein zu schlechtes Satzverhältnis das Nachsehen, war aber mit seiner Leistung – Sieg beispielsweise gegen Lunestedts Uwe Runge – zufrieden. Im Halbfinale der Ko-Runde bezwang André Binder Stefan Kunz aus Lachendorf überraschend klar in drei Sätzen. Sensationell hingegen war Baums Erfolg gegen Celles Regionalliga-Spieler Fabian Finkendey, der allerdings etwas lustlos agierte. Dem Nachwuchstalent Baum war es letztlich egal und musste nun im alles entscheidenden Spiel ausgerechnet gegen Binder ran. Das Los wollte es, dass beide Ritterhuder aufeinander trafen. Baum gewann den Vergleich deutlich und vertritt somit den Kreisverband Osterholz beim Finalturnier im Herren-Wettbewerb.

Damen: 1. Kristin Hermann (Falkenberg), 7. Katharina Baron (Stendorf), 9. Maike Henze (Falkenberg), 10. Antje Krüger (Falkenberg).

Herren: 5. Alexander Baum (Ritterhude), 7. André Binder (Ritterhude), 17. Daniel Wrieden (Ritterhude).