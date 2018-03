Dabei bot der Dritte eine hervorragende Teamleistung. Bis auf Torhüterin Sarah Schütte trugen sich erstmals in dieser Serie alle Ritterhuderinnen in die Torschützinnenliste ein. In der ersten Halbzeit vermochte sich kein Team mit mehr als einem Tor abzusetzen. „Unsere Deckung stand klasse“, freute sich TuSG-Trainerin Michaela Hartwich. Bis zum 16:16 im zweiten Abschnitt blieb es ausgeglichen. Dann nahm Michaela Hartwich eine Auszeit und änderte die Taktik. Fortan stellten die Gastgeberinnen die gegnerische Abwehr vor Probleme. Deshalb zogen die Mädchen um Tabea Struthoff auf 22:17 davon. Mit dem Abpfiff verwandelte Ina Buchwald einen Freiwurf zum 24:19-Endstand. „Ich bin sehr stolz auf mein Team“, sagte Hartwich.

TuSG Ritterhude: Schütte; Nickel (1), Struthoff (5), Wruck (2), Seebeck (9), Hülseberg (1), Braasch (2), Schaffer (1), Buchwald (3)