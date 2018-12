Der FC Hagen/Uthlede hat sein Landesliga-Auswärtsspiel beim TV Jahn Schneverdingen trotz zweier Nackenschläge mit 2:0 (2:0) gewonnen und damit den überraschenden Punktverlust des MTV Eintracht Celle, der in Zeven nur 0:0 spielte, optimal nutzen können. FC-Trainer Gunnar Schmidt musste beim Tabellenvierten nicht nur Torwart Yannick Becker ersetzen, sondern auch ohne seinen Toptorjäger Patrick Müller ins Spiel gehen.

Im Abschlusstraining am Freitagabend hatte sich der 22-fache Torschütze eine Zerrung zugezogen und stand somit nicht zur Verfügung. Doch sowohl André Stüßel, der den Platz von Müller einnahm und somit zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an auflief, sowie Torwart-Routinier Florian Naujoks zeigten eine Partie ohne Fehl und Tadel und hatten am Ende maßgeblichen Anteil am Auswärtssieg. Von Nervosität war beim mittlerweile 42 Jahre alten Naujoks nichts zu spüren. Von Beginn an strahlte der Oldie Ruhe und Gelassenheit aus – und wurde am Ende sogar mit einem Zu-Null-Spiel belohnt. „Und das kam bei uns ja auch noch nicht so oft vor“, freute sich auch Gunnar Schmidt.

Die Gäste übten von der ersten Minute an Druck auf das Schneverdinger Tor aus. Den Gegner so weit wie möglich weg vom eigenen Kasten halten – das war die Devise der Schmidt-Elf. Auf dem erstklassig zu bespielenden Kunstrasenplatz gingen die Hagener dann mit ihrer ersten großen Chance in Führung. André Stüßel hatte Kai Diesing steil geschickt, und der zentrale Mittelfeldmann lupfte den Ball technisch anspruchsvoll über den herausstürzenden Keeper Dennis Gressmann hinweg ins Tor.

Das 2:0 bereitete Diesing dann selbst vor. Eine von ihm getretene Ecke verlängerte Marlo Burdorf, Jöran Korf drückte das Leder schließlich aus Nahdistanz über die Linie. „Das war wirklich eine richtig gute Leistung von uns in der ersten Halbzeit“, lobte Gunnar Schmidt, der auch den seit fast einer Woche stark erkälteten Tjark Seidenberg draußen gelassen hatte. „Die Vorzeichen waren wirklich etwas wackelig, deshalb war mit so einer Leistung nicht zwangsläufig zu rechnen gewesen.“ Umso beeindruckter war der FC-Coach, wie sein Team den Sieg nach Hause spielte. Zwar kam Schneverdingen nach Wiederanpfiff besser ins Spiel und hatte bei einem Pfosten- und Lattentreffer auch ziemlich Pech – doch bereits zuvor hätten die Hagener den Sack zumachen müssen.

„Da haben wir zwei, drei Kontersituationen nicht zu Ende gebracht“, berichtete Schmidt. Am Ende hätte die Partie durchaus auch 4:2 für die Gäste enden können, so der Hagener Erfolgstrainer. Nach 65 Minuten hatte Schmidt den völlig entkräfteten André Stüßel vom Platz geholt: „Er hat das richtig gut gemacht. Sein Einsatz war ohnehin überfällig gewesen.“ Und so fuhren die Hagener am Sonntagabend trotz der jüngsten Hiobsbotschaften – wieder einmal – gestärkt nach Hause. Bereits am Mittwochabend (Anpfiff 20 Uhr) wollen sich die auch nach 18 Punktspielen noch immer ungeschlagenen Hagener nun mit einem Heimsieg über den FC Verden 04 die Tabellenführung zurückholen.