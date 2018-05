ATSV Scharmbeckstotel - Bremen 1860 II 1:3 (25:12, 21:25, 18:25, 23:25): Gegen den Angstgegner wollte die Mannschaft von ATSV-Trainerin Siggi Holschen endlich einen Sieg holen. Doch daraus wurde erneut nichts. Zwar stand in der Punkte-Statistik am Ende ein 87:87, doch in der Satzabrechnung hatten die Gäste die Nase vorn.

Dabei hatte es so gut angefangen für den ATSV: Hochmotiviert waren die Gastgeberinnen ins Spiel gestartet, Katja Janke und Birte Arndt schmetterten die Gäste in Grund und Boden. Doch im zweiten Durchgang riss nach einer 8:6-Führung der Faden. Mit einfachen Fehlern brachte das Holschen-Team den Tabellenführer zurück ins Spiel. Im dritten und vierten Satz kam schließlich auch noch Pech hinzu.

ATSV Scharmbeckstotel - TuS Wremen 09 3:1 (14:25, 25:23, 25:21, 25:13): Der Druck, gegen Wremen gewinnen zu wollen, war nun noch größer als ohnehin schon. Die Gäste von der Küste nutzten jedoch die anfängliche Enttäuschung auf ATSV-Seite zunächst gnadenlos aus und führten das Holschen-Team im ersten Durchgang phasenweise vor. Doch angetrieben von der nimmermüden Irene Jäger kämpften sich die Gastgeberinnen zurück ins Spiel. Im dritten Durchgang hätte der ATSV beinahe eine 24:13-Führung noch verspielt, ehe Lisa Benzing nach einer cleveren Finte den letzten Punkt machte. Damit war der Widerstand des Gegners endgültig gebrochen. Der vierte Satz war nur noch Formsache und wurde locker mit 25:13 gewonnen. Siggi Holschen zeigte sich mit der Punkteausbeute zufrieden, betonte aber auch, dass durchaus noch mehr drin gewesen wäre: "Kämpferisch war das absolut topp, aber an der Konzentration muss noch gearbeitet werden."

ATSV Scharmbeckstotel: Achilles, Arndt, Bartel, Benzing, Drewes, Höge, Jäger, Janke, Matucha, Siewert, Uller-Fürst, Walter