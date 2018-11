Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ansprache à la Arambasic

Fco

Etelsen. Spätestens in der Kabine durfte jedem Spieler des TSV Etelsen klar gewesen, dass eine ganz besondere Partie bevorsteht. Nur eine Wand trennte sie von ihrem Gegner aus Hamburg, draußen vor der Kabinentür warteten 4000 Zuschauer. In den Gesichtern war die Anspannung zu erkennen: Oliver Warnke blickte etwa konzentriert auf den Fußboden. Andere Etelser stopften sich dagegen noch ein Stück Obst in den Mund, bevor TSV-Co-Trainer Nils Goerdel sie auf die Partie einstimmen wollte. "Ich werde jetzt keine Rede wie der Trainer von der SG Aumund-Vegesack halten", erinnerte Goerdel an die Ansprache von Kristian Arambasic vor dem DFB-Pokal gegen die TSG 1899 Hoffenheim, die schon fast Kultstatus genießt.