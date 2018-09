In der ersten Hälfte dominierten die jungen Osterholzer das Geschehen und gingen durch Marc Holler verdient in Führung (21.). "Doch dann haben wir uns von der Hektik des Gegners anstecken lassen", kritisierte Grote. Statt ihr gewohntes Spiel aufzuziehen, schlugen die Gäste die Bälle ohne Grund nur noch planlos lang nach vorne. Zwar vermochte Pascal Brandt die Pausenführung zunächst noch auszubauen (49.), dann allerdings übernahmen die Gastgeber allmählich die Regie und glichen innerhalb einer Viertelstunde aus (60./77.). Grote: "So ein Spiel verlierst du dann eigentlich noch."

Verzweifelt versuchte er, seine Spieler auf deren eigentliche Fähigkeiten zu besinnen. "In der Truppe herrscht ein ungeheures spielerisches Potenzial", lautet e seine Aussage. Allerdings würden sie sich in manchen Situationen "nicht clever genug" verhalten - und damit einen möglichen Sieg fahrlässig verschenken. Gerade rechtzeitig schienen Grotes Worte dann aber doch noch Gehör zu finden: Kurz nach dem Ausgleich tankte sich Pascal Brandt über außen durch, spielte den Ball flach zurück und Erik Baumann vollendete zum letztlich verdienten Sieg (79.). "Es war wichtig, mit einem Erfolgserlebnis in die spielfreie Zeit zu gehen", bilanzierte der Trainer am Ende der fairen Begegnung. Sein Team sehe er weiterhin "auf einem guten Weg".