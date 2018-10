Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Aufgabe souverän gelöst

Hagen. Der Hagener SV setzte sich in der Handball-Kreisliga Bremerhaven/Cuxhaven mit 26:15 (15:7) beim Schlusslicht SFL/OSC Bremerhaven II durch. "Wir haben nur das Nötigste getan, um die beiden Punkte zu holen", so Hagens Spielertrainer Holger Lampel. Seine Mannschaft habe zwar nicht geglänzt, sei aber auch nicht ernsthaft herausgefordert worden. "Jetzt haben wir noch zwei schwierige Aufgaben zu lösen, bevor es in die lange Sommerpause geht", sagte Lampel. Sorgen um den Klassenerhalt muss sich der Absteiger aus der Kreisoberliga nach einem starken Zwischenspurt aber nicht mehr machen.