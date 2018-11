FC Rot-Weiß Wesermünde III - SG Beverstedt-Wellen 4:2 (1:0): Die Gäste versäumten es, ihre guten Gelegenheiten in mehr als zwei Tore umzumünzen. Der starke Torwart der Platzherren entschärfte Schüsse von Dietrich Len (2), Lukas Rademacher und Marc Wandtke. "Wir haben uns selbst um die Früchte gebracht", erklärte SG-Coach Hans-Joachim Wetzel. Es fehlte die Präzision im Angriff.

FC Hagen/Uthlede III - TSV Neuenwalde 0:1 (0:1): "Wir haben uns im Vergleich zur Vorwoche extrem verbessert gezeigt und die notwendige Lauf- und Zweikampfbereitschaft an den Tag gelegt", bilanzierte FC-Trainer Ralf Jürgens. Hagens Torwart Jens Bolte verhinderte nach einer halben Stunde mit einer Glanzparade noch das 0:1, war aber zehn Minuten später beim goldenen Treffer machtlos.

MTV Bokel II - TV Donnern 3:1 (2:0): Sergei Baitler bot im Mittelfeld der Hausherren eine hervorragende Darbietung. Bereits nach 60 Sekunden versenkte der aus der ersten Riege verbannte Kicker einen Freistoß zum 1:0 unter die Querlatte. "Sergej ist ein echter Teamplayer. Er gibt für uns das Letzte", lobte MTV-Übungsleiter Marco Piechura Baitler. Beim 2:0 spielte Michael Liedtke vier TV-Akteure aus.

SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt - SG Stubben 4:2 (4:2): Simon Voit bereitete beide Treffer für den Gast mit weiten Einwürfen vor. Nach dem 2:4 von Lucien Gollin war Stubben auch klar am Drücker. Wittstedts Trainer Thomas Homann brachte in der zweiten Hälfte mit Mirko Bock einen zusätzlichen Verteidiger, der mit seiner Kopfballstärke hinten für mehr Sicherheit sorgte. Das 2:0 erzielte Stefan Romeike per Seitfallzieher nach einer schönen Kombination über Malte Peege und Sven Delekat.