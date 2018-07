Platz, um sich Raum zu verschaffen, hatten die Worpsweder (rechts Mario Bolduan) gestern selten. Die Spieler des TSV Bassen machten den Gastgebern nicht nur das Leben schwer, sondern auch fünf Tore (links der zweifach erfolgreiche Denis Schymiczek). (Henning Hasselberg)

Worpswede. Unheimlich gelassen und befreit wirkte Bassens Coach Marco Holsten nach dem 5:2 in Worpswede, das seine Mannschaft auf Platz drei in der Fußball-Bezirksliga3 brachte. In der zweiten Minute der Partie allerdings hatte er mit solch einem Auftritt seines Teams und solch einem Erfolg nicht rechnen dürfen. Da kam Worpswedes Tim-Nils Wrieden über die linke Seite angefegt, gab in die Mitte, doch Manuel Weinrich wie auch TSV-Keeper Tim Kettenburg verpassten. Die Chance schien vorbei, doch der Ball kam noch mal als Flanke zurück, und Wrieden drosch ihn nun selbst zum 1:0 ins Netz.

War es die zu frühe Zufriedenheit, war es die schon aufkommende Fehlerhaftigkeit im Worpsweder Spiel? Zumindest zog nur drei Minuten später auf der Gegenseite Yasar Gerken unbedrängt ab, Jan Barten fälschte den Schuss unhaltbar zum 1:1 ins Netz ab. Und wieder nur zwei Zeigerumdrehungen weiter zirkelte Mark Moffat einen Freistoß aus 20 Metern in zentraler Position an der schlecht postierten Mauer zum 1:2 ins Tor. Die Worpsweder hatten sich noch gar nicht richtig von diesem Rückschlag erholt, da stand es schon 1:3 (12.): FC-Keeper Till Augsburg hatte einen Moffat-Schuss herrlich aus dem Winkel gefaustet, doch der Ball kam an den zweiten Pfosten zurück, und Heiko Budelmann köpfte völlig freistehend ein.

In den Folgeminuten hätte Bassen das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können. Die Platzherren ihrerseits fanden kein Mittel, die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste in die Schranken zu weisen. Irgendwie schien Worpswede vom Spielstil Bassens überrascht. Immer wieder hatte ein Bassener den Fuß in einen Pass der Gastgeber bekommen – das schnelle FCW-Spiel nach vorne gelang einfach nicht. Hoffnung machte aber das Anschlusstor zum 2:3 (38.), als Jan-Henrik Kück fast von der Mittellinie allein loszog und von der Strafraumgrenze hart und unhaltbar abzog.

Und Worpswede kam nach der Pause auch tatsächlich engagiert auf den Platz zurück, Bassen hielt sich zurück. Aber bei den Platzherren kamen die Anspiele in die Spitze einfach zu ungenau, zudem bekam Manuel Weinrich einmal den Ball nicht unter Kontrolle (51.). Eine Minute später machten die Gastgeber ihre Bemühungen mit einem Missverständnis in der Abwehr selbst zunichte, Denis Schymiczek steuerte das 2:4 bei. Bassen tat jetzt wieder ein wenig mehr, die Konter waren allesamt gefährlich, während bei Worpswede immer mehr Bälle versprangen. Als sich dann Marvin Mainz und Keeper Till Augsburg in der 70. Minute nicht einig waren, hieß es nach dem Treffer des Bassener Nutznießers Denis Schymiczek sogar 2:5. Die Worpsweder mühten sich weiter, hatten durch Mario Bolduan (73.) und Nesredin Kurnaz (81.) auch noch mal eine Chance, doch einem weiteren Tor näher zu sein schien eher Bassen.

STIMMEN ZUM SPIEL

Marco Holsten (TSV Bassen): Beim 4:0 in Zeven sind wir bei weitem nicht so gefordert worden, das war heute schon eine bärenstarke Leistung. Nach dem 0:1 nach 90 Sekunden noch 3:2 zur Halbzeit in Führung zu liegen war schon stark. In der zweiten Halbzeit haben wir sie dann eiskalt ausgekontert. Es war eine gelungene Revanche für das Hinspiel und ein gelungener Rückrundenauftakt. Das heutige 5:2 kam auf Grund einer geschlossenen Mannschaftsleistung zustande, herausheben muss ich keinen. Nächste Woche gegen Hambergen kommt aber eine Mannschaft von ähnlichem Kaliber.(spö)

STIMMEN ZUM SPIEL

Carsten Huning (FC Worpswede): Wir haben geschlossen als Mannschaft verdient verloren. Natürlich kann man von einer geschwächten Abwehr sprechen, wenn drei Innenverteidiger fehlen. Aber heute wurden in allen Mannschaftsteilen Fehler gemacht. Wir werden das intern aufarbeiten und nächste Woche dreimal trainieren. Es ist heute vieles nicht richtig gemacht worden, wir müssen da vieles ansprechen. Wenn man 2:5 zu Hause verliert, ist auch nichts positiv rauszuheben. Wir müssen nun Sonnabend noch nach Ottersberg und haben dann noch Bierden – dann ist hoffentlich Winterpause.

STIMMEN ZUM SPIEL