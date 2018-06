Niklas Richter macht aus 0:6 ein 10:8

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Beeindruckende Aufholjagd

Tobias Dohr

Falkenberg. So einen Matchtiebreak hat Niklas Richter wohl auch noch nicht so oft gespielt. Die Nummer vier des TC Falkenberg hatte sich im Verbandsklassen-Auswärtsspiel beim TK Nordenham gegen Lukas Stüdemann in den dritten Satz gekämpft, sah dort dann aber beim ersten Seitenwechsel wie der sichere Verlierer aus. 0:6 stand es aus Sicht Richters – doch der ließ sich nicht entmutigen und setzte zur beeindruckenden Aufholjagd an.