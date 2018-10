Schlusslicht tritt erneut nicht an

Beverstedt-Wellen steigt endgültig ab

Karsten Hollmann

Landkreis Cuxhaven. Mit dem ersten Sieg im neuen Jahr, einem 2:0-Erfolg über den TV Langen II, stellte die SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt den Anschluss an die Spitze in der 1. Fußball-Kreisklasse Cuxhaven, Staffel II, wieder her.