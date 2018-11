Landkreis Osterholz. Vincent Haaga vom Jagd- und Wurftaubenclub (JWC) Osterholz hat bei den Europameisterschaften mit der Flinte im italienischen Lonato die Bronzemedaille mit der deutschen Nationalmannschaft der Herren im Skeet-Wettbewerb geholt. An der Seite von Ralf Buchheim und Sven Korte musste sich Haaga mit insgesamt 364 Ringen nur Italien (371) und Tschechien (367) beugen. Italien bejubelte mit seinem Ergebnis zugleich einen neuen Weltrekord in der Mannschaft.

Ralf Buchheim (Frankfurt/Oder) stellte im Einzel mit seinen maximalen 125 Scheiben im Vorkampf den Weltrekord ein. In der Finalrunde fiel Buchheim aber noch auf Position drei zurück. „Der Modus wird aber im kommenden Jahr geändert. Dann fliegt man nicht einfach mit Pech aus dem Halbfinale, nur weil ein Windstoß mal eine Scheibe verweht“, sagte JWC-Vorsitzender Henning Kruse. Künftig solle im Finale der sechs besten Schützen nach je acht Doubletten immer der jeweils schlechteste Schütze ausscheiden, bis am Ende nur noch der Sieger übrig bleibe. Buchheims Teamkollege Sven Korte (Sportschützenverein Heek) kam mit 122 Ringen als Sechster ins Finale und arbeitete sich noch auf Rang zwei vor.

Im Duell um die Goldmedaille unterlag Korte dem Italiener Riccardo Filippelli mit 15:16. Haaga verpasste in seinem ersten Herren-Jahr mit 117 Treffern auf Rang 38 die Finalrunde. „Vincent kann sicherlich noch mehr. Dennoch war seine Leistung in Ordnung“, bilanzierte Henning Kruse. Die Leistungsdichte in der Spitze sei sehr hoch. „Da geht es mit jedem Ring weniger ganz schnell nach unten“, betonte Kruse. Mit Ralf Buchheim wird es in zwei Wochen ein Wiedersehen geben. Gemeinsam mit den weiteren deutschen EM-Teilnehmern Christine Wenzel (Ibbenbüren) und der Trap-Schützin Jana Beckmann (Magdeburg) bereitet sich Buchheim auf der JWC-Anlage in Waakhausen auf Rio vor. „Wir haben zufällig die gleichen Maschinen wie in Brasilien. Deshalb ist unsere Anlage ideal als Vorlauf“, sagte Kruse. Derzeit trainiere bereits ein Scheich aus Katar in Waakhausen, so Kruse.