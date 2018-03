Der Fußball-Kreisligist SV Baris richtet am Sonntag, 29.Dezember, ab 14 Uhr sein inzwischen 28. Freundschaftsturnier in der Stadionhalle aus. „Wir haben ein super Teilnehmerfeld zusammen“, betont Trainer Önder Caki. Und tatsächlich: Zahlreiche klangvolle Namen aus der lokalen Fußballszene haben ihr Kommen zugesichert. Insgesamt acht Mannschaften nehmen teil und treten zunächst in zwei Vierergruppen gegeneinander an.

Neben Gastgeber Baris komplettieren der Kreisliga-Rivale Harpstedter TB sowie die beiden Bezirksligisten VfL Wildeshausen und TV Jahn Delmenhorst das Feld in Gruppe A. Titelverteidiger SV Tur Abdin (Bezirksliga) spielt derweil in Gruppe B und trifft dort auf den Delmenhorster TB (1. Kreisklasse), den TSV Wallhöfen (Bezirksliga Lüneburg) und den Landesligisten TSV Oldenburg. Während der Vorrunde dauern die Partien 1x12 Minuten, die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Dort werden dann, ebenso wie im Finale, das gegen 17.30 Uhr beginnen soll, 1x15 Minuten gespielt.

Wie schon in den Vorjahren werden nach dem Friedensturnier wieder Sonderpreise für den besten Torhüter, den erfolgreichsten Torschützen und die fairste Mannschaft vergeben. „Ich freue mich auf den Wettbewerb und hoffe, dass wir als Gastgeber eine ordentliche Rolle spielen können“, sagte Önder Caki.